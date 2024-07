Stručnjaci tvrde: Tajna služba je napravila 'fatalni propust' na Trumpovom skupu

Napadač koji je pokušao izvršiti atentat na Donalda Trumpa pucao je s krova kojeg je Američka tajna služba označila kao mjesto izvan svoje sigurnosne zone, što je fatalni propust koji agencija nije smjela napraviti, tvrde dvojica bivših dužnosnika tajne službe. Dva lokalna policajca koja su primila poziv o sumnjivoj osobi na području gdje se održavao skup bila su sama kada se jedan od njih, nakon što ga je partner podigao da provjeri krov, suočio s 20-godišnjim napadačem Thomasom Crooksom, rekao je okružni šerif Michael Slupe. To je razotkrilo veliku rupu u osiguranju, rekao je bivši specijalni agent Tajne službe Kenneth Valentine.

"Nije se smjelo dopustiti da se on popne na taj krov", ističe Valentine i dodaje da je Tajna služba morala nekoga zadužiti za nadzor krovova okolnih zgrada kako bi, kao druga linija obrane, zaustavila prijetnju. Napadač je pucao na Trumpa sa zgrade udaljene 140 metara, a osiguranje skupa tvrdi da je ona bila izvan sigurnosnog perimetra, no Valentine tvrdi da to "naprosto nije istina".

"Ta zgrada se trebala naći unutar štićene zone. To je golemi propust", rekao je bivši agent, ističući da je "agencija morala identificirati tu zgradu kao sigurnosni rizik. Njoj se nije smjelo moći pristupiti", tvrdi Valentine.

Državna policija Pennsylvanije nije bila odgovorna za sigurnost unutar ili izvan sigurnosnog perimetra, podsjeća Slupe. Naime, lokalna policija pomaže Tajnoj službi u osiguravanju mjesta, a agenti iz drugih agencija unutar ministarstva domovinske sigurnosti, poput Uprave za sigurnost prometa, povremeno pomažu, ali odgovornost je na Tajnoj službi.

