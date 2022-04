Stručnjaci o Černobilu: 'Situacija je bila apsolutno nenormalna i vrlo, vrlo opasna'

Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u utorak je privremenu rusku okupaciju nuklearne elektrane u Černobilu osudio kao vrlo opasnu i ponudio pomoći Ukrajini da popravi štete u tom postrojenju.

"Situacija je bila apsolutno nenormalna i vrlo, vrlo opasna", rekao je Rafael Grossi, glavni direktor IAEA-e, novinarima ispred elektrane 140 km sjeverno od Kijeva.

Grossi je u Černobilu bio povodom 36. obljetnice najgore civilne nuklearne katastrofe kada se u elektrani zapalio četvrti reaktor i eksplodirao 26. travnja 1986. godine.

Nakon razgovora u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim Grossi je rekao da će IAEA i Ukrajina u Černobilu obnoviti "sve tamošnje kapacitete i infrastrukturu koja je oštećena posljednjih nekoliko tjedana".

IAEA Director General @RafaelMGrossi met #Ukraine’s President @ZelenskyyUa as IAEA expands technical assistance for the safety and security of Ukrainian nuclear facilities. https://t.co/mE7erXsJ32 pic.twitter.com/5gUnmMzFkp