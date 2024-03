Stravična nesreća u JAR-u: Autobus pao s mosta, 45 ljudi poginulo, tijela izgorjela do neprepoznatljivosti

Južnoafričko ministarstvo prometa u četvrtak je objavilo kako je 45 ljudi poginulo, a jedna je osoba ozlijeđena u autobusnoj nesreći blizu Mamatlakale u sjevernoj pokrajini Limpopo.

Ministarstvo je priopćilo kako je vozač izgubio kontrolu nad autobusom, koji je potom udario u barijere na mostu, nakon čega je vozilo pao preko mosta, udario u tlo, pa se zapalio.

CONFIRMED NEWS IN | One female child aged 8 years survives the crash,while 45 congregants dead after a bus plunged into Mamatlakala bridge in Mokopane on Thursday Afternoon.



The bus was traveling from Botswana,Gaborone going to Moria,Boyne in Limpopo for Easter Holiday. pic.twitter.com/j6Vl3pNqEh