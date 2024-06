Strava usred Mediterana: Iranac (27) usred brodoloma silovao tinejdžerku (16) i ugušio je pred majkom

Stravičan zločin koji se dogodio usred Mediterana prepričali su svjedoci koji su bili spašeni nakon potonuća broda kojim su ilegalni migranti pokušali prijeći do europskog tla. Naime, više svjedoka potvrdilo je kako je usred kaosa koji je nastao kada je brod krenuo tonuti jedan Iranac (27) silovao, a potom i ugušio 16-godišnju djevojku. Cijeli incident dogodio se navodno pred očima njene majke koja je na koncu preživjela potonuće, dok je 27-godišnjak uhićen zbog sumnje u ubojstvo.

Talijanski mediji iznijeli su detalje strave koja se dogodila u nedjelju 16. lipnja, kada je brod s oko 80 migranata počeo tonuti. Nakon nesreće na talijansku obalu Rocella Ionica svega nekoliko ljudi je preživjelo, a potvrđeno je najmanje 30 smrti, uključujući i 12-ero djece. Jedrenjak je ranije isplovio iz luke u turskom Bodrumu, a ljudi su pet dana proveli na njemu s motorom koji je bio u kvaru, da bi na koncu krenuli i tonuti.

Preživjeli su tako ispričali istražiteljima kako je 27-godišnji Iranac vidio kako se njegova žena i djeca utapaju u moru zbog broda koji tone, zbog čega je bijes odlučio iskaliti na 16-godišnjoj djevojci. Državna agencija AGI navodi kako je on silovao Iranku, a potom je i usmrtio gušenjem. On je na koncu preživio brodolom, kao i majka djevojke koja je svjedočila stravi, a on je ubrzo bio i uhićen zbog svjedočanstva prisutnih.

Ranije je bio hospitaliziran u bolncii Soverato zbog ozljeda dobivenih tijekom brodoloma, no trenutno policija istražuje cijeli slučaj. Kurdske snage sigurnosti objavile su u međuvremenu kako su uhitili četvoricu Kurda za koje se sumnja da su organizirali krijumčarenje Iranaca.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Požar glomaznog otpada na Jakuševcu