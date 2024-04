Strašne scene u Splitu: Muškarac u kafiću izudarao dvije žene, zasmetao mu njihov razgovor o političarki

U subotu ujutro dogodilo se strašno nasilje na splitskoj Rivi. Prema svjedočenjima, sredovječni muškarac, gost kafića, napao je dvije žene koje su sjedile ispred njega. Napad je uslijedio nakon što je, kako se čini, prisluškivao njihov privatni razgovor, prenosi Dalmatinski portal.

Nakon što je žene udario, muškarac je pokušao pobjeći s mjesta događaja. Međutim, građani koji su bili u blizini priskočili su u pomoć žrtvama, a neki su se odvažili i krenuli za napadačem kako bi ga spriječili u bijegu. Iako su prvotne informacije govorile da je napadač uhićen, splitska policija javila je da je napadač u bijegu i da im je poznat njegov identitet. U tijeku je, kažu, intenzivna potraga za njim.

Slobodna Dalmacija razgovarala je s napadnutim ženama, koje su se predstavile kao specijalistica nacionalne sigurnosti i njezina teta, navodno poznata splitska ginekologinja. Cijeli incident krenuo je navodno zbog - politike. Dvije žene razgovarali su o jednoj hrvatskoj političarki, o kojoj nisu iznijele najbolje mišljenje, a što je očito iznerviralo muškarca koji je taj razgovor slušao.

"Nakon toga, došao je do mene i rekao da mi treba tableta za smirenje. Rekla sam mu da nema pravo petljati se u naš razgovor, što ga je još više iznerviralo i bio je jako neugodan. Vrlo brzo je ustao, unio mi se u facu, a ja sam od straha prema njemu bacila čašu. Nakon toga on je mene boksačkim zamahom udario, zamantalo mi se, a onda je moja hrabra teta stala između nas, međutim onda je i nju udario, i to perfidno, s leđa", kaže žrtva napada.

VEZANI ČLANCI:

Lokalni portali prenose svjedočenja ljudi. Neki tvrde da je muškarac žene izudarao šakama, dok drugi tvrde da ih je udario bocama. "Dvije gospođe sjedile su za stolom u kafiću te su bile u nekakvoj prepirci. U jednom trenutku jedan muškarac koji je sjedio u blizini je počeo lupati te su letjele boce. Muškarac je obje žene bocama udario", kazala je prolaznica za portal Dalmacija Danas.

VIDEO Stravičan napad nožem u Sydneyju