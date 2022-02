Stožer donio šest novih odluka: Ublažavaju se mjere za okupljanje, ukida se mjera obveznog testiranja...

Ministar Davor Božinović najavio je ublažavanje mjera u Hrvatskoj. Iako se posljednjih tjedana smanjuje broj novozaraženih, moramo i dalje biti oprezni, kazao je Božinović. Stožer je donio šest novih odluka.

"Odluke se odnose na javni prijevoz, rad trgovina, korištenje maski te prelazak preko granice te su produljene do 31. ožujka. Što se tiče okupljanja, ublažene su neke mjere i to na način da se omogućava okupljanje većeg broja ljudi na otvorenim prostorima, 100 umjesto 50. Nadalje, i u zatvorenim prostorima omogućava se okupljanje 50 umjesto 25 osoba. Ublaženi su uvjeti za održavanje dopuštenih okupljanja na otvorenim i zatvorenim prostorima koja se održavaju uz posjedovanje EU digitalne COVID potvrde. Do sada su se mogla održavati uz suglasnost lokalnih stožera, a od sutra ta suglasnost više neće biti potrebna", kazao je Božinović.

Što se tiče natjecanja na otvorenom s EU potvrdama smanjuje se ograničenje s maksimalnim brojem gledatelja i nema više ograničenja, a u zatvorenim prostorima organizira se uz maksimalno ograničenje do 50 posto popunjenosti tribina.

"Od sutra prestaje vrijediti odluka kojom je uvedena sigurnosna mjera obveznog testiranja na COVID-19, odnosno obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju kao uvjeta za ulazak u prostore javnopravnih tijela, budući da je zaključeno kako s obzirom na stupanj imunosti stanovništva koja je stečena cijepljenjem ili preboljenjem te na relativno kratko zadržavanje stranaka u prostorima javnopravnih tijela više ne postoji u toj mjeri opasnost koja bi dovela u pitanje funkcioniranje državnih i javnih službi", rekao je Božinović.

"Kada govorimo o zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi i kada govorimo o ovim drugim događanjima, tribinama u zatvorenim prostorima gdje se traži COVID potvrda, ta mjera ostaje. Mi smo ukinuli obvezu testiranja", kazao je Božinović.

Objasnio je da za ulazak u poštu, primjerice, COVID potvrda ne treba, ali za ulazak u bolnicu treba.