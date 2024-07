Što stoji iza atentata na Trumpa? 'Kad netko ne pleše kako oni žele, ode na službeni put u Dallas'

Fotoreporter Associated Pressa Evan Vucci godinama ‘pokriva’ Donalda Trumpa, ali niz fotografija koje je snimio u subotu u gradu Butleru u Pennsylvaniji momentalno su ušle u svjetsku povijest. Krvavo lice kandidata za američkog predsjednika iza kojeg vijori američka zastava nakon pokušaja atentata, dok on drži pesnicu stisnutu u zraku, bit će ujedno I krunski moment nastavka Trumpove kampanje za povratak u Bijelu kuću. Vijest o ranjavanju Trumpa nekoliko minuta nakon što je započeo svoj govor na pozornici glavna je vijest u svijetu, a kako je do toga došlo, kao i daljnji utjecaj događaja na situaciju u SAD-u, ali i u ostatku svijeta, za Večernji list komentira sveučilišni profesor i geopolitički stručnjak Pavle Kalinić.

Što govori scena ranjenog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa četiri mjeseca prije izbora u SAD-u?

"Na prvu bih kazao da scena podignute pesnice Donalda Trumpa kojem se krv slijeva niz lice, a iza se vijori američka zastava skoro na naopako okrenuta - to podsjeća na međunarodno znak za opasnost, pa izgleda kao poziv da ih se spasi jer oni sami to više ne mogu. Pri tom mislim na Sjedinjene države."

Očevici su u izjavi za američke medije potvrdili kako su obavijestili policiju o čovjeku koji puza na krovu zgrade svega 150-200 metara metara udaljene od pozornice Trumpovog skupa. Koliko je teško osiguranje predizbornih skupova na kojima je poželjan što veći broj ljudi i svodi li se sve na koncu na najuži prsten ispred mete, odnosno predsjedničkog kandidata?

"Ako su potvrđene informacije da je osumnjičeni puzao po krovu zgrade s oružjem, riječ je o golemom propustu službe koja se bavi osiguranjem predsjedničkog kandidata. On je pod državnom zaštitom i sve pozicije koje mogu biti potencijalno mjesto za izvođenje napada u blizini morale su biti pokrivene. Zna se kakav je postupak, prvi prsten zaštite su obavještajni podaci, ako imamo u vidu da obavještajna zajednica brine o mogućim scenarijima koji se mogu dogoditi i radi procjenu ugroženosti. Tek u drugoj fazi osiguranja radi se na pokrivanju terena prije održavanja skupa, a to se provodi nekoliko dana prije događaja. Slično kao primjerice kad obavljate razminiranje terena i kad ste obavili posao, uvijek ostavljate jedan posto šanse da je poneka mina ipak zaostala. Zato ponovite pregled još jedanput. Nikada ne možete biti baš sto posto sigurni da se neće dogoditi atentat na ovakvom skupu, stopostotna sigurnost ne postoji."

18.08.2021., Zagreb - Pavle Kalinic, bivsi procelnik Ureda za hitne situacije."nPhoto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Foto: Vecernji tv

Ključno je pitanje koja je moguća svrha, kakvo je značenje pokušaja atentata na Trumpa?

Da, to je ključno pitanje na koje bi trebala odgovoriti istraga, no upitno je hoćemo li taj odgovor doznati. Uvijek je ključno pitanje čije interese ugrožava meta. Primjerice, ako se pojavi osoba koja se kandidira na izborima za predsjednika SAD-a i govori kako će kada pobijedi i preuzme vlasti prekinuti rat u Ukrajini, treba gledati u svjetlu koliki su to gubici za vojno-industrijski kompleks, Nedvojbeno, ogromni. U Bijeloj kući odluke donose transnacionalne korporacije, a kad se pojavi netko tko nije spreman plesati kako transnacionalne korporacije sviraju, onda taj može otići službeni put u Dallas, kao što se u povijesti već više puta dogodilo u SAD-u. Konkretno, u Dallasu je karijeru završio predsjednik Kennedy 1963. godine.

Što ovaj događaj znači za daljnju Trumpovu kampanju i zašto se situacija uspoređuje s početkom 60-ih i atentatom na predsjednika Kennedyja?

"Trump je dosad bio u problemima s raznim sudski procesima i događajima u Kongresu nakon što je izgubio prošle izbore, a ovaj događaj podvući će priču o tome kako on ima status žrtve. Ključno je otkriti što stoji iza te priče, no upitno je hoćemo li ikad saznati. Još uvijek ne znamo motivi ubojstva i tko su stvarne ubojice te naručitelji ubojstva predsjednika Johna Kennedyja, a to ne znamo ni za ubojstvo Roberta Kennedyja za koje je osuđen Palestinac, ima 80 godina i danas je u zatvoru, iako postoje očevici i fotografije da je stajao ispred Roberta, a ne iza, dok je Kennedy ubijen s leđa, pa očigledno ne odgovara načinu i poziciji s koje je ubijen. Općepoznat je i slučaj otmice i ubojstva višestrukog talijanskog premijera Alda Mora koji je otet i pronađen mrtav, 1976, godine, a ubile sz ga Crvene brigade jer je prvak Demokršćanske stranke htio zajedničku vladu spremao se na povijesni kompromis s Talijanskom komunističkom strankom. Dvadesetak godina kasnije saznali smo, odnosno procurilo je da iza svega stoji američka obavještajna služba kako bi spriječila ulazak komunista u vlast i skretanje tadašnje Italije ulijevo."

Podjele u Americi i polarizacija sve je žešća, osobnija, što ovo znači za SAD?

"Podjele u Americi su umjetno stvorene putem medija, trenutno stanje ide u prilog zaključku da je parlamentarna demokracija igrokaz za krupni kapital, onaj tko neće plesati za njih, on jednostavno nestaje. U tom sustavu nebitan je čovjek, dokazano je da su nebitni i izbori. Da izbori nešto mogu promijeniti, korporacijski krupni kapital bi u Americi zabranio održavanje izbora. Svaki rat ima početak, sredinu i kraj, a završava pregovorima za stolom. Nakon toga slijedi obnova, a nju dakako provode transnacionalne korporacije koje izvlače dobit dok zemlja koja je u ratu ide u daljnje zaduživanje."

