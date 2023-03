Što se sprema Crnoj Gori: Pada li Đukanović nakon tri desetljeća i tko mu je alternativa?

30, March, 2023, Podgorica - In the sports hall of the University Center in Podgorica, the final convention of the presidential candidate of the Movement "Europe Now" Jakov Milatovic was held. Jakov Milatovic. Photo: R.R./ATAImages 30, mart, 2023, Podgorica - U sportskoj dvorani Univerzitetskog centra u Podgorici odrzana je zavrsna konvencija predsednickog kandidata Pokreta "Evropa sad" Jakova Milatovica. Photo: R.R./ATAImages Photo: R.R./ATAImages/PIXSELL

