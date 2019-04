Što je sve izgorjelo u Notre Dameu, a što je spašeno? Objavljena infografika

Požar koji je buknuo u ponedjeljak u ranim večernjim satima u katedrali Notre Dame pod kontrolom je. Vatra se, podsjetimo, brzo razbuktala te je prvo izgorio toranj, koji se potom srušio, a ubrzo i cijeli krov. Stotinjak vatrogasaca još je aktivno, no nema više opasnosti od požara.

Cijeli svijet izrazio je žaljenje zbog ovog događaja, a požar katedrale glavna je vijest u svjetskim medijima.

Većina umjetničkih djela u Notre Dameu je spašena, rekli su vatrogasci kojima je trebalo više od devet sati da zaustave vatrenu stihiju. Pohvalili su se kako su spasili glavnu građevinu, kultne tornjeve i artefakte.

Video: Požar stavljen pod kontrolu

Washington Post objavio je infografiku na kojoj se vidi koji je dio katedrale izgorio, a koji vatra nije zahvatila.

