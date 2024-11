Što je Baba Vanga predvidjela o Donaldu Trumpu: Slijepa proročica govorila je o teškoj bolesti, prometnoj nesreći...

U srijedu, 5. studenog, republikanac Donald Trump, bivši predsjednik SAD-a, ponovno je osvojio Bijelu kuću, četiri godine nakon što je izgubio izbore od Joea Bidena. Trump je osigurao više od 270 glasova izbornog kolegija, potrebnih za pobjedu na predsjedničkim izborima, čime je osigurao povratak u Ovalni ured 20. siječnja 2025. godine. Iako su mnogi prognozirali tijesan ishod, Trump je uspio mobilizirati dovoljno birača, dok su se, prema svemu sudeći, podjele u američkom društvu još više produbile.

Zanimljivo je da se ime Donald Trump često spominje u kontekstu proročanstava koje je navodno izrekla Baba Vanga, poznata balkanska proročica. Mnoge njezine vizije postale su predmet spekulacija, osobito one koje se odnose na političke i društvene promjene. Prema nekim tumačenjima, Baba Vanga predvidjela je da će Trump doživjeti tešku 2020. godinu, obilježenu zdravstvenim problemima koji će uključivati mučninu, oštećenje mozga i gubitak sluha. Predvidjela je i da će netko iz Trumpove obitelji doživjeti prometnu nesreću.

Srećom, Trump nije doživio tešku bolest niti je izgubio sluh, ali mu je na predizbornom skupu u Pennsylvaniji ovog ljeta, u pokušaju atentata Thomasa Matthewa Crooksa, probijen gornji dio desnog uha. Nekoliko pucnjeva čulo se otprilike pet minuta nakon što je počeo govor u gradu Butleru. Jedan posjetitelj skupa je ubijen u pucnjavi, a dvoje je teško ozlijeđeno. Ove je godine, inače, još jedan muškarac pokušao atentat na novoga predsjednika SAD-a. Ryan Routh uperio je pušku kroz ogradu u Trumpovom golf-klubu u West Palm Beachu na Floridi 15. rujna dok je republikanac tamo igrao golf.

Podsjetimo, Baba Vanga umrla je s 85 godina 1996., a bila je poznata kao balkanski Nostradamus. Misteriozno je ostala bez vida kao 12-godišnjakinja tijekom velikog nevremena. Njezin obitelj pronašla ju je nekoliko dana poslije. Oči su joj bile zatvorene i pune blata. Kasnije je rekla da je prve vizije doživjela tada kada se to dogodilo i misli da je tada dobila dar za predviđanje budućnosti te ozdravljenje drugih. Druge stvari koje je predvidjela jesu, među ostalim, kraj gladi u svijetu do 2028., kolonije na Marsu do 2256. i da se na Zemlji više neće moći živjeti do 2341. godine.

