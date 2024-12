Što će Milanović raditi u mirovini: 'Mogao bi ovo, to je vrlo interesantno i dobro plaćeno'

Analitičari Smiljana Leinert Novosel, Žarko Puhovski i Pero Maldini analizirali su za HRT predsjedničke izbore u Hrvatskoj, ističući ključne aspekte kampanja i očekivanja za drugi krug. Maldini je napomenuo da je razlika u rezultatima bila iznenađujuća, s Draganom Primorcem koji nije uspio osvojiti podršku HDZ-ovih birača. Puhovski smatra da Zoran Milanović sigurno pobjeđuje, ali da Primorac mora pokušati smanjiti razliku. Leinert Novosel istaknula je da su Marija Selak Raspudić i njezin tim volontera pokazali drukčije lice politike.

Maldini smatra da Zoran Milanović nakon eventualnog završetka drugog predsjedničkog mandata neće biti uspješan izvan politike. On je, prema njegovim riječima, političar koji živi za politiku te će vjerojatno nastaviti tražiti visoke političke pozicije kako bi održao svoju egzistenciju. Leinert Novosel kaže da bi Milanović mogao, poput mnogih svjetskih državnika koji odu u mirovinu, držati predavanja po svijetu, što je vrlo interesantno i dobro plaćeno.

Puhovski smatra da Primorac može privući birače Marije Selak Raspudić, no ne vjeruje da će ona podržati Primorca jer je on, kaže Puhovski, naprosto gubitnik. "On je čovjek koji nije u stanju kontrolirati svoje metafore i kad ima pripremljeni tekst. Prema tome, iz svjetonazorskih i pragmatičnih razloga uvjeren sam da mu gospođa Selak Raspudić neće dati svoj glas. Bez toga on može doći na 22%, 25%, možda 30%."



Uvjeren je da će izlaznost biti još manja nego sada. "Istovremeno, Primorcu smeta što je bilo više kandidata. Pa smisao pluralizma je da on priča jedno, ja pričam drugo, ona priča treće, sad meni ide na živce što ne pričam samo ja", zaključio je Puhovski.

Komentirajući izjavu premijera Andreja Plenkovića da Primorac nije imao pošteni tretman i da je žrtva kandidata desnice, Leinert Novosel se nije s time složila. "Normalno je da svaki svakoga napada. Naravno da su ga s desnice napadali i tukli iz oružja kojim su raspolagali i ne mislim da je on previše glasova zbog toga izgubio. Bitno je bilo da je u kampanji krenuo od pretpostavke da će on biti pomiritelj, onaj koji spaja, koji neutralizira sukobe, s kojim se može funkcionirati i koji će naprosto dati novi dignitet ulozi, odnosno funkciji predsjednika."

Premijer Plenković rekao je da je jedino Primorac želio biti kandidat, da se nitko drugi iz HDZ-a se nije htio uhvatiti tog posla. Maldini je rekao da na to utječe nekoliko stvari, među njima je da je uvijek kandidat iz oporbene opcije pobjeđivao, a unutar HDZ-a procijenili su da Milanović ima prednost.

Smatra da je Plenkovićeva izjava bila namijenjena unutarstranačkoj upotrebi te da su potencijalni protivnici poput Kovača i Stiera brzo odustali zbog nedostatka potpore. Primorac je najbolji kandidat, ali nije uspio osvojiti dovoljno podrške unutar HDZ-a jer nije stranački čovjek. U službenoj kampanji pokušao se identificirati s HDZ-om, ali je možda izgubio glasove centra pa nije uspio prikupiti dovoljnu podršku s obje strane.

"Bude li Milanović u stanju samog sebe suspregnuti, ponašati se u okviru Ustava, što do sada zaista nije činio, da se najpristojnije izrazim, onda je Plenković u velikoj poteškoći", rekao je Puhovski. "Ali ako Milanović nastavi s ovim tipom prepucavanja, napucavanja, nadigravanja i tako dalje, onda Plenković ostaje više-manje neupitan, ne neokrznut, ali neupitan kao čovjek koji štiti HDZ od napada izvana. Plenkoviću nije toliki problem saborska većina koliko mu je problem disciplinirati stranku. Milanović ima svoje gaulajtere u SDP-u, on je sad u situaciji da određuje atmosferu", kazao je.

Leinert Novosel ističe da su Marija Selak Raspudić i njezin tim volontera pokazali drukčije lice politike fokusirajući se na promjene, a ne na imidž kroz kontrast. Smještena u centar, suočava se s konkurencijom iz drugih centrističkih opcija. Spomenula je da je čula zgodnu primjedbu da bi Selak Raspudić bila odlična potencijalna kandidatkinja HDZ-a zbog svoje osobnosti i politike koja bi mogla privući veliki broj glasova. Ovaj početak njezine političke karijere može biti uvod u veće stvari, rekla je.

Puhovski ističe da je problem Selak Raspudić nedostatak sadržaja. "Ona je stalno iznosila frazu da nije protiv, nego za, ali nije rekla za što. Recimo, govori da je za centar, za modernu poziciju, istovremeno iza nje stoji plakat na kojem piše "Za nevistu". Od Hercegovine do feminizma, jako je teško izvesti poziciju. Ona bi htjela kandidaturu u Zagrebu. Nakon Bandića, kandidiranje u Zagrebu s Hercegovinom za leđima, nema šanse. Ostala je sadržajno prazna, polutanka, to je problem", rekao je.

Na pitanje postaje li Tomislav Jonjić na neki način lider desnije desnice, Puhovski je rekao da je to vjerojatno, ali i istaknuo organizacijski problem kod desnice. "Više-manje isti stavovi, ali pitanje je tko će biti šef i onda imamo dvije stranke. Imali smo u jednom trenutku četiri HSP-a", podsjetio je. Rekao je da je Jonjić najsposobniji i ustvrdio da je imao loš medijski tretman na svim razinama i u svim medijima, osim ovih najdesnijih. Naglašava da bi Jonjić morao jako raditi na organizaciji.

"Programi kod ovakvog tipa izbora nisu previše dolazili do izražaja. Oni su čak negdje i postojali, možda kod nekoga napisani, kod nekoga niti to. Ali uglavnom, kad smo prepoznavali pojedince, kako funkcioniraju, kako bi izgledali na funkciji predsjednika - onda kad su bili na sučeljavanju, onda su konkretno odgovarali na teme koje se tiču te funkcije i tu smo mogli zaključivati tko bi bio bolji i tko bi bio lošiji. Naravno, ovdje dolaze do izražaja i nesuglasice i neprimjerena dobacivanja, ali sve to možemo podnijeti u jednom takvom formatu, rekla je. Misli da ljude zanima sučeljavanje te da je ono jako poželjno."

Maldini je istaknuo da bi Jonjić mogao biti nada za obnovu desnice u Hrvatskoj, na način sličan onom kada su HSP vodili Tadić i Rožić, kada je stranka imala demokratsku, liberalno-demokratsku dimenziju, neovisno o ideološkoj poziciji krajnje desnice. Ovaj pristup bitno se razlikuje od liberalne desnice koja je prisutna u Europi, a koja, prema Maldiniju, u Hrvatskoj još nije prisutna, barem ne u utjecajnoj formi.

