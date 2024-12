'Drugi krug nije utrka za pobjedu, nego utrka za spas obraza HDZ-a'

Činjenica da je Zoranu Milanoviću za dlaku izmakla pobjeda u prvom krugu predsjedničkih izbora, dok je HDZ-ov kandidat Dragan Primorac ostao ispod 20 posto, daleko ispod rejtinga stranke, stavila je pred HDZ popriličan izazov – kako u narednih dva tjedna smanjiti razliku od gotovo pola milijuna glasova i izbjeći sramoćenje i u drugom izbornom krugu.

Dio je analitičara u izbornoj noći procijenio da, upravo zbog teško dostižne Milanovićeve prednosti, treba očekivati da će kampanja u iduća dva tjedna biti znantno oštrija, dijelom i prljava, usmjerena na međusobnu difamaciju kandidata, no po Večernjakovu analitičaru Mati Mijiću, takva bi taktika za HDZ bila promašena.

– Ovo nije utrka za pobjedu, ovo je utrka za spas obraza HDZ-a, tako bih ja to na mjestu Andreja Plenkovića doživio. Oni se u drugom krugu moraju podići iznad stranačkog rejtinga da bi spasili vlastiti obraz – kazao je Mijić u programu Večernjeg TV, procjenjujući da HDZ sada mora zbiti redove i pokušati podići rezultat svog predsjednčkog kandidata na razinu rejtinga stranke, što zahtijeva izvođenje na birališta članova i simpatizera na čiju podršku HDZ inače računa.

Nešto slično zaključeno je i na Predsjedništvu HDZ-a, koje je u ponedjeljak analiziralo rezultate prvog kruga predsjedničkih izbora, a na kojem je, kažu naši izvori, vladala "komorna" atmosfera jer ovakav izborni potop Dragana Primorca baš nitko nije očekivao. Pa je unisono procijenjeno kako će za drugi krug biti nužno podići svijest HDZ-ova biračkog bazena o šteti koju bi teški poraz stranačkog predsjedničkog kandidata mogao nanijeti ugledu stranke, i to pola godine pred lokalne izbore. Jer, analiziralo se u stranci, činjenica da je Milanović u nedjelju slavio u svih 20 županija u Hrvatskoj, a da je HDZ-ov kandidat pobjedu odnio u ukupno 61 jedinici lokalne samouprave, teško da može ne upaliti alarm i lokalnim organizacijama stranke.

Nakon ovakvih zaključaka neobično, međutim, zvuče neslužbene tvrdnje koje su istodobno iz vrha stranke plasirane u neke medije - da je Primorac za predsjedničkog kandidata odabran tek nakon što su kandidaturu odbili potpredsjednici HDZ-a Ivan Anušić i Oleg Butković te predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Za pretpostaviti je da ove informacije idu za tim da umanje odgovornost Andreja Plenkovića za Primorčev izborni podbačaj, posebno nakon Plenkovićevih izjava u izbornoj noći da je Primorac odabran za predsjedničkog kandidata jer se nitko iz stranke nije želio kandidirati. Teško je, međutim, povjerovati u teoriju da u HDZ-u vlada tolika demokracija da njegovi visoki dužnosnici bez problema odbijaju kandidaturu za Pantovčak čak i kada to od njih izrijekom zatraži predsjednik stranke. Govorilo bi to da Plenković baš i nema poseban autoritet u HDZ-u, što jednostavno nije točno.

Informacije koje su se iz stranke mogle čuti ljetos, u danima i tjednima koji su prethodili izboru HDZ-ova predsjedničkog kandidata, bilo je jasno da je Plenkovićeva ideja da on bude nestranački. U tu se svrhu, uostalom, za predsjedničkog kandidata pripremalo Miru Gavrana, prvog čovjeka Matice hrvatske, no vrlo brzo je zaključeno da on nema potencijala za dobiti ovu utrku. Stranka je potom naručila anketu kojom su testirali vrlo široki krug potencijalnih predsjedničkih kandidata, a ona je pokazala da najbolje među njima stoji upravo Primorac te da on jedini ima šanse u drugom krugu poraziti Milanovića.

Anušić, Butković, Jandroković i drugi u HDZ-u ni prije toga nisu pokazivali prevelike ambicije da se upuste u predsjedničku utrku, a na to na kraju i nisu bili primorani jer je iz spomenutih Plenkovićevih poteza bilo jasno da šef stranke želi izvanstranačkog kandidata. Kad se tome dodao još da bi bilo tko od njih teško mogao poraziti Milanovića, jasno je zbog čega se na ovu funkciju nisu "gurali", što ipak ne može eskulpirati Plenkovića od odgovornosti za izbor kandidata.

A s obzirom na to da je Predsjedništvo HDZ-a u ponedjeljak zaključilo da je za stranku u ovom trenutku nužno zbiti redove sve do lokalnih izbora, vrhu stranke vjerojatno bi bilo mnogo oportunije u ovom trenutku ne plasirati neslužbene informacije kojima se nastoji podijeliti odgovornost za Primorčev izborni podbačaj. Jer, ako se u HDZ-u i budu otkopavale "ratne sjekire", događat će se to tek nakon potencijalnog podbačaja stranke na lokalnim izborima.

Kad je riječ o SDP-u, Zoran Milanović tu je stranku spasio od političke propasti uoči prošlih parlamentarnih izbora, a sada im daje novi vjetar u leđa za nadolazeće lokalne izbore. Oni parlamentarni još su daleko, barem ako budu redovni, ali svi sugovornici s Iblerova trga drže kako je Milanovićev rezultat započeo i rastakanje parlamentarne većine koju ima Andrej Plenković, odnosno da će se njegovom pobjedom koja se očekuje za dva tjedna početi ozbiljno nagrizati "stabilnost" koju u Banskim dvorima propagiraju sad već treći mandat. Kako će to sve SDP iskoristiti posebno je pitanje, ali priliku imaju. Ovako više-manje rezoniraju svi sugovornici iz SDP-a s kojima smo u ponedjeljak razgovarali, nitko od njih nema dileme da SDP sada ima veliku šansu kapitalizirati Milanovićev uspjeh, iako su svi svjesni da u tom rezultati i nisu igrali najvažniju ulogu, odnosno da je trijumf iz prvog kruga u kojemu mu je Milanoviću za dlaku promakla pobjeda njegova zasluga, puno manje SDP-a.

Na Iblerovu će se trgu ipak s nestrpljenjem čekati iduća mjerenja javnog mnijenja. Na proljeće kada je Milanović javno kazao da je spreman biti kandidat SDP-a za premijera rejting SDP-a naglo je narastao u svim anketama, a ono što je zanimljivo jest da od tada do danas taj rejting nije krenuo silaznom putanjom već i dalje, malo pomalo, raste. Pa je razlika između SDP-a i HDZ-a sada na oko pet posto. Hoće li Milanović pobjedom u drugom krugu koja se čini izglednom dovesti do novog skoka SDP-a i tako pomoći Siniši Hajdaš Dončiću kao što je krajem 2019. podigao rejting SDP-u koji je vodio Davor Bernardić, brzo će se vidjeti. Kao što će se brzo vidjeti i hoće li Hajdaš Dončić za razliku od Bernardića taj vjetar u leđa uspjeti iskoristiti.

Lokalni izbori koji dolaze prvi, već u svibnju, odlična su im prilika. Iako, ne treba zaboraviti na činjenicu da je današnji SDP u odnosu na onaj od prije četiri godine ipak znatno organizacijski i terenski slabija stranka. Za vrijeme Peđe Grbina članstvo je opalo, negdje je i prepolovljeno, mnoge organizacije danas postoje samo na papiru, kadrovski stoje isto jako loše što se vidi i po činjenici da u većini županiji i gradova kao i općina, iako je sam kraj godine, nemaju istaknute kandidate za župane, gradonačelnike i načelnike. O stanju u SDP-u govori i broj potpisa koji su Milanoviću prikupili za kandidaturu. Ukupno je DIP-u predao 45.833 tisuće potpisa, što je manje nego što je tražio od SDP-a jer je cilj bio 47.500. Usporedbe radi, prije pet godina Milanović je DIP-u predao čak 78.000 potpisa koje su mu prikupili mahom članovi SDP-a, uz pomoć stranaka koje su mu tada dale potporu.

– Uvjeren sam da će rejting SDP-a narasti na valu pobjede Zorana Milanovića. Prethodni predsjednički izbori to su potvrdili. Birači su poslali poruku da su potrebni jaki i kvalitetni kandidati, da žele ljude s jasnom vizijom i tada dođe i . Time se moramo voditi na lokalnim izborima i zato SDP mora ozbiljno razmisliti o svojoj budućnosti, koga će ponuditi ljudima. Moraju naći nove kandidate, moraju početi raditi. Uspjeh neće doći sam od sebe – kaže jedan dugogodišnji istaknuti SDP-ovac. I naš drugi sugovornik iz SDP-a kaže kako nema dileme da je SDP slabija stranka nego što je bila prije pet godina, ali isto tako dodaje kako to ne mora nužno značiti i da će rezultat SDP-a biti slabiji. Ljudi su ohrabreni i to je u ovom trenutku naša najveća prednost. To je nešto što je potrebno svakoj stranci da motivira birače da izađu na izbore, kaže.

– Zoran Milanović dobio je oko 800 tisuća glasova. Toliko su nekada dobivale SDP-ove koalicije koje su dobile izbore. Taj bazen birača postoji, treba ga probuditi. A za tako nešto treba imati lidera, jake ljude. Lokalni izbori stižu prvi i tu je naša prilika – kaže naš izvor s Iblerova trga. Dodaje i da ključnu bitku vidi onu u Zagrebu gdje stranka, nastavlja, mora ići s nekim tko može ući u drugi krug i ozbiljno ugroziti Tomaševića. A to vidi u Borisu Lalovcu. Međutim, isto tako čuje se u SDP-u da je rađena anketa i da Lalovac i ne stoji baš znatno bolje od ostalih kandidata koje je stranka testirala. Navodno stoji tek jedan postotni poen bolje od Branka Kolarića, aktualnog šefa zagrebačkog SDP-a.

