Temperatura i do 40 stupnjeva: Meteorologinja objasnila što je toplinska kupola

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) naveo je kako se posljednjih dana kalendarskog proljeća i na početku ljeta očekuje prvi ovogodišnji toplinski val. Pod utjecajem ogranka anticiklone, kako je DHMZ pojasnio, u naše će krajeve s jugozapada postupno pritjecati sve topliji zrak, posebno u drugoj polovini tjedna. Najviše se dnevne vrijednosti očekuju oko 35 °C, moguće mjestimice i više. Ranije je najavljeno da će se temperature penjati ponegdje i do 40 stupnjeva Celzijevih.

Voditeljica Odjela za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju Lidija Srnec iz DHMZ-a poručila je za Dnevnik HTV-a kako toplinski val u lipnju ne čudi s obzirom na to da je riječ o jednom od klimatoloških ljetnih mjeseci. Pojasnila je i što je toplinska kupola, ali i zašto ljudima sve više smetaju visoke temperature:

"Ja bih rekla da nas smetaju učestale i nagle promjene vremena, a pojam toplinska kupola je situacija kad imamo jako izražen greben i kad imamo toplu zračnu masu iznad širokog prostranog područja, koja se onda još dodatno grije, zato što s rubnih područja grije topao zrak i on se u sredini tog grebena ponovo spušta. Samim tim spuštanjem zrak se dodatno zagrijava i onda imamo jednu mikrocirkulaciju, koja stalno grije suh zrak i dodatno pojačava temperature. Sljedeća dva, tri dana, možemo nazvati oslabljenom toplinskom kupolom, zato što nad Hrvatskom to neće biti tako izraženo kao u ostatku Europe".

Na pitanje hoće li nakon toplinskih valova slijediti nevremena ili oluje, odgovorila je: "Definitivno će doći do pritoka vlažnijeg zraka. Koliko će to sve skupa biti intenzivno trebalo bi pričekati još sljedećih nekoliko dana da vidimo kakav će biti razvoj situacije. No u subotu, odnosno krajem vikenda u nedjelju, možemo očekivati dotok vlažnijeg zraka i nešto manje toplog. A kakva će onda situacija biti vidjet ćemo. Nagle izmjene vremena doista mogu uzrokovati i onda intenzivnije procese u atmosferi".