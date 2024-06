Stiže promjena vremena: Temperature će još pasti, evo kada nam dolazi pogoršanje

Kratkotrajno rashlađenje stiglo je ovoga vikenda u Hrvatsku, dok je u većini zemlje ostalo suho vrijeme bez oborina. Iako se jučer najavljivalo veliko nevrijeme u Slavoniji koje je trebalo stići iz BiH, u kojoj je padala tuča veličine teniskih loptica, građani istoka su ipak izbjegli taj neželjeni scenarij.

''U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Mjestimice malo kiše, osobito na istoku lokalno i pljuskovi s grmljavinom, poslijepodne i navečer moguće i izraženiji. U Dalmaciji uglavnom suho i sunčano. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima. Sredinom dana na jugu uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29, na Jadranu između 29 i 34 °C'', najavio je u prognozi za nedjelju Državni hidrometeorološki zavod.

Foto: DHMZ

U dijelovima zemlje upaljeno je i žuto upozorenje meteoalarma. Na području Karlovca i na istoku zemlje očekuje se grmljavinsko nevrijeme, dok će na sjevernom Jadranu i u Istri puhati jak vjetar. Za Velebitski kanal pak je izdano narančasto upozorenje zbog vjetra, s udarima od 65 do 110 km/h.

Pogoršanje se očekuje u ponedjeljak kada će upozorenje zbog nevremena vrijediti i na zagrebačkom području, dok će za Velebitski kanal biti na snazi crveno upozorenje s udarima vjetra do 130 km/h. Uz to, vjetar će ojačati i na Kvarneru i na zapadnoj obali Istre, a u većini Hrvatske očekuje se nestabilno vrijeme.

''Promjenljivo i nestabilno uz mjestimične pljuskove praćene grmljavinom, lokalno u unutrašnjosti moguće i izraženije, posebice u prvom dijelu dana. U Dalmaciji barem djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Vjetar na kopnu povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, a u Dalmaciji većinom umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviša dnevna između 23 i 28, na obali i otocima od 28 do 32 °C'', najavljuje DHMZ.

- Vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom idućih će dana porasti i na Jadranu - već u ponedjeljak na sjeveru, zatim i u Dalmaciji. U ponedjeljak će puhati jaka bura, zatim slabije jugo i sjeverozapadni vjetar. A s pljuskovima će vrućina postupno popustiti - najavila je i meteorologinja Tomislava Hojsak za HRT.

