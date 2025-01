Magla, oblaci i još malo minusa, a od sljedećeg tjedna preokret

Umjereno do pretežno oblačno, na Jadranu i u krajevima uz Jadran mjestimice malo kiše. U gorskoj Hrvatskoj je moguća slaba oborina na granici kiše i snijega koja se ponegdje može smrzavati na tlu, prognoza je DHMZ-a za nedjelju. Vjetar će biti većinom slab. Na Jadranu slaba i umjerena, podno Velebita osobito prijepodne na udare jaka i olujna bura, od sredine dana na srednjem i južnom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, na Jadranu između 10 i 16 °C.

Što se tiče novog radnog tjedna, on će započeti ovako: promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, u unutrašnjosti lokalno magla. Većinom od sredine dana uglavnom u Dalmaciji i Lici mjestimična kiša. Navečer je kiša moguća i drugdje, a u unutrašnjosti se može smrzavati na hladnom tlu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ponegdje umjerena bura pa jugo, na jugu prolazno sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između -4 i 1, na Jadranu od 7 do 12, a najviša dnevna između -1 i 4, na Jadranu od 11 do 16 °C.

Ono što se valja spomenuti da će temperature ići uzlaznom putanjom pa će tako sljedećeg tjedna, do četvrtka narasti i do 10 stupnjeva Celzijevih pa i više na kopnu.

