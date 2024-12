Stigli novi podaci DIP-a: Do 16:30 sati glasovalo manje građana nego 2019.

U nedjelju do 16:30 sati na predsjedničkim izborima glasovalo je 36,09 posto građana. Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP), to je 2,73 posto manje nego prije pet godina. Birališta su otvorena još nešto manje od dva sata, uz to da oni koji su prije 19 stigli na izborno mjesto, no nisu uspjeli dati svoj glas, imaju pravo glasovati i nakon 19 sati.

Najviše je građana izašlo na izbore u Varaždinskoj županiji - 43,61 posto, dva posto više nego 2019. Više od 40 posto birača glasovalo je i u Međimurskoj županiji. Najslabiju izlaznost ima Vukovarsko-srijemska županija (28,52%) dok je u ostalim županijama birališta posjetilo između 30 i 40 posto birača. Prema podacima DIP-a, Varaždinska županija za sada je jedina u kojoj je izlaznost veća no 2019. godine.

Svoje pravo glasa birači u Hrvatskoj mogu ostvariti na više od 6 500 redovnih biračkih mjesta i 123 posebna, na kojima glasuju zatvorenici, posade brodova i birači u ustanovama socijalne skrbi. Osim u Hrvatskoj, predsjednik Republike bira se i u inozemstvu, u 38 država, devet manje nego prije pet godina, a pravo birati ga ima ukupno 3.762.224 birača.

Podsjetimo, do 11:30 sati na biračka mjesta izašlo je 460.000 građana, to jest 92.000 manje nego na prošlim predsjedničkim izborima. U Zagrebu je prijepodne glasovalo 14,85 posto birača, što je 2,32 posto manje u odnosu na 2019., kada je svoj glasački listić iskoristilo 17,22 posto birača. Gledano po županijama, najveći odaziv je u Varaždinskoj (17,40 posto), Karlovačkoj (15, 47 posto) i Primorsko-goranskoj županiji (15,18 posto). Najmanje birača na izbore je prijepodne izašlo u Vukovarsko-srijemskoj (10,81 posto), Brodsko-posavskoj (11,20 posto) te Osječko-baranjskoj županiji (12,11 posto).

