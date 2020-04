Stigla je promjena vremena: Temperature znatno niže, snijeg padao u Zagrebu, Krapini...

Za razliku od prethodnih dana, u Hrvatskoj je danas puno hladnije vrijeme, a mnoge je iznenadio i snijeg koji pada mjestimice u središnjoj Hrvatskoj.

U većini Hrvatske pada kiša, a pojedinim dijelovima s kišom pada i snijeg. Snijeg pada u Zagrebu, Krapini, Bednji, Križevcima, na Medvednici i Zavižanu, a temperatura zraka puno je niža nego prijašnjih dana.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U 8 sati u Krapini je izmjereno 0,8 stupnjeva Celzijevih, Varaždinu 2, Zagrebu 2,8, Bjelovaru 3, Karlovcu 5, Osijeku 5,4...

Za danas je izdano i crveno upozorenje za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal gdje će puhati bura do 140 kilometara na sat.

HAK je također upozorio vozače da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvijetima na cestama.

Jak vjetar povremeno i mjestimice puše na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo II i Kikovica. Vozi se uz ograničenje brzine, no autocesta je otvorena za sve skupine vozila.

Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti pretežno oblačno s kišom, u većini predjela osjetno hladnije i razmjerno vjetrovito. Uz zahladnjenje kiša će u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg, a ponegdje ga može biti i u središnjim predjelima.

Ponajprije na Jadranu mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom koji u Dalmaciji lokalno mogu biti izraženiji. Popodne prestanak oborine i sa zapada postupno razvedravanje, a do večeri kiše će još biti u Dalmaciji. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura s olujnim udarima, a na jugu Dalmacije veći dio dana umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13, u gorju mjestimice niža, a na Jadranu od 12 do 18 °C.