Štern: Napetosti oko Ukrajine utjecat će i na cijenu nafte. Trebamo preuzeti polja u Siriji

Najavljeno poskupljenje energenata izaziva strah kod brojnih građana Hrvatske. Unatoč najavama iz Vlade da će se se uvesti mjere koje će ublažiti financijski udar, mnogi su sumnjičavi da će sve na kraju proći bezbolno.

- Država ima sve instrumente u rukama, ali ograničenog opsega i trajanja. Što god da se napravi zahvaća jedan drugi dio proračuna, ograničeni su na količinu sredstava i tu je moguće samo prelijevanje iz jednog dijela u drugi i jedino tu može balansirati. Ne treba očekivati čuda nigdje u svijetu. Našli smo se u situaciji da imamo puno žarišta problema, jutros je barel nafte skoro 92 dolara i izgubila se korelacija između derivata i nafte. Zaboravljamo jednu stvar, da će napetosti oko Ukrajine utjecati i na cijenu nafte, rekao je energetski stručnjak Davor Štern u HRT-ovom Studiju 4 .

Smatra da u slučaju da se nešto dogodi u Ukrajini može se očekivati i promjena svih standarda. Napominje kako će poskupjeti i cijena električne energije.

Na pitanje hoćemo li sada plaćati danak dugogodišnjeg neulaganja u vlastitu energiju, Štern kaže da je najveća greška napravljena kad su prodana nalazišta plina i nafte u Sibiru "Bijele noći".

- To je bio jedinstveni slučaj da jedna kompanija, INA ima nalazišta u Sibiru, a koja danas proizvode preko 2,5 milijuna tona godišnje što je dovoljno za potrebe cijele Hrvatske nafte i preko milijardu i pol plina. To je idiotski potez. To je bila uprava INA-e na čelu s Tomislavom Dragičevićem u vrijeme Račanove Vlade. DORH nikada nije poveo istragu o tome zašto se to prodalo i za nikakav novac. Ministar financija bio je Slavko Linić - dodaje.

Naftna polja u Siriji

Kaže kako je to bio glupi potez naše vanjske politike.

- Mislim da je glavni razlog za odustajanje od naftnih polja u Siriji bila želja za ulaskom u EU, a tada smo htjeli pokazati da smo papskiji od Pape. Mi smo prije uvođenja sankcija Siriji sami odustali. Jasno da je trebalo naše ljude povući i ne izložiti ih pogibelji, ali ja sam tada kao predsjednik Nadzornog odbora INA-e imao ponude kineskih i ruskih naftnih kompanija da oni preuzmu proizvodnju, a mi da ostanemo suvlasnici oko 50% i da dobivamo novac dok to traje. Zadnja faktura koju je INA ispostavila je 60 milijuna dolara u jednom mjesecu. Donesena je politička odluka, ja sam se tome protivio ali sam dobio izravnu naredbu od Joška Klisovića - navodi.

Sad je, ističe, situacija normalizirana i imamo pozive da se vratimo i preuzmemo natrag polja u Siriji, i misli da javnost zaslužuje znati što se događa s koncesijom i naftnim poljima u Siriji.

Sadašnja nam situacija, objašnjava, treba biti otvaranje očiju da država treba imati energetsku strategiju, a u Hrvatskoj se to da provesti s elementima koje imamo, a to je jako puno mogućih izvora obnovljive energije.

- Mislim da HEP nije kvalificiran sam po sebi da to radi, jer je prevelik. On može amortizirati cijenu struje, jer je pametno kupio unaprijed velike količine struje, dobro su napravili za razliku od zagrebačke gradske plinare. Istovremeno HEP se muči i pokušava stvoriti nove izvore energije, a za to treba jedna nova energija i novi ljudi - istaknuo je u HRT-ovom Studiju 4 .

Kućni solari

Mnogi misle kako su kućni solari rješenje, no Štern smatra kako pitanje toga nije riješeno nigdje u Europi. Napominje kako se ulaganje u to vrati kroz desetak godina, no i to da je to za pojedinca preveliko ulaganje.

- Nama je situacija takva kad imamo višak struje da nemamo kud s tim. S ovakvim akumulatorima struje bi mogli dobro kalibrirati i balansirati te količine energije. To je nešto što Hrvatskoj stoji na raspolaganju i apelirao bih da se ti projekti što brže provedu.

