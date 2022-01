Penava najavio najskuplju sjetvu u povijesti: 'Vlada kasno reagirala, doći će do sloma poljoprivrede'

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava u subotu je u Osijeku ocijenio da će ovogodišnja sjetva u Hrvatskoj biti najskuplja u povijesti te da će to dovesti do sloma hrvatske poljoprivrede i životnog standarda hrvatskih građana.

"Po već ustaljenom običaju neuspješne i inertne politike, hrvatska Vlada, kada nije u domeni AVNOJ-evskoj, onda je u domeni nojevskog zabijanja glave u pijesak, kasni s reakcijom", rekao je Penava na konferenciji za novinare.

Ističe da je poljoprivredna sezona uvelike počela već odmah nakon žetve no da je to za ovu Vladu novost jer, kako tvrdi, oni misle da pripreme za sjetvu počinju za pola godine.

Član Odbora za poljoprivredu DP-a Darko Dimić istaknuo je da će predstojeća predsjetvena gnojidba i prihrana dušičnim gnojivima biti višestruko skuplja nego prethodne godine.

U razgovoru s poljoprivrednicima uočljivo je da će doći do smanjenja korištenja poljoprivrednih gnojiva od 25 do 50 posto, što će dovesti do pada prinosa i njegove kvalitete, smatra Dimić.

Na upit novinara da prokomentira povećan broj umrlih prošle godine, Penava je ocijenio kako smo u demografskoj politici zakazali u svim segmentima, da se aktualna hrvatska vlast se ne bavi demografijom, a niti one Vlade prije nje, te da je u tome najveća odgovornost hrvatske politike.

Na konstataciju novinara da su Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija prema prvim rezultatima popisa stanovništva 2021. izgubila najveći broj stanovnika, Penava je rekao da je to točno kada se govori o relativnim postotcima, ali kada se govori o broju stanovnika najviše je izgubila Osječko-baranjska županija.

- Deset godina ponavljam da nas u Vukovaru nema 27 tisuća koliko je bilo 2011. godine, nego 22 tisuće. Ovaj popis će pokazati da smo bili u pravu i da nas nema 27 tisuća i da je taj popis bio prenapuhan, smatra predsjednik DP-a i dodaje da pripadnika srpske nacionalne manjine nema u iznosu od gotovo 35 posto.

- Nemam ništa protiv pripadnika srpske nacionalne manjine i stalo mi je jednako do svih građana Hrvatske i Vukovara, ali ne volim laži i manipulacije kako bi povlaštena skupina ostvarila prednost. Godinama govorim da jedini tko ima korist od tog udjela izravno je Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) jer, kako je istaknuo Penava, tako ostvaruju broj vijećnika i prihod iz gradskog proračuna te sva ostala prava.

