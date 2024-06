Stanovnici Dalmatinske zagore očajni: 'Najgori su veliki, kao da me metak pogodio, nokautirao me'

Svako ljeto Dalmacijom se ori svima poznata pjesma skakavaca i zrikavaca. Nemoguće je ne čuti ih, a iako se uglavnom drže podalje od ljudi, ove godine u Zagvozdu situacija je drugačija. Stanovnici opisuju biblijsku pošast koja im danonoćno ne daje mira. Neko vrijeme skakavci su preselili na Čiovo, no brzo su im se vratili.

"Išli su u izvidnicu na more, mislili da će ih dolje dočekati raširenih ruku, ali su se brzo vratili gladni i žedni u vlaški kraj" šale se stanovnici s reporterima Slobodne Dalmacije. Požalili su se da je skakavaca ove godine stvarno puno, ali i da jedu sve što vide. "Ma da nam hoće i šumu raskrčiti, da to možeš upregnuti pa da imaš neku korist od njih" maštaju.

Jedno od oružja protiv skakavaca je klor, kažu mještani, u bazene im ne zalaze, ali ako nađu koju kantu s vodom, rado će se u njoj okupati i ohladiti. Pokušali su Zagvožđani svašta, kupili mreže protiv komaraca, no slabo im to pomaže kad područje na kojemu žive zovu i "generalštab skakavaca". "Najgori su ti veliki. Ja hoću nahraniti kokoši, a on izleti i puf bubne me posred čela. Kao da je metak opalio, poplašilo me, nokautirao me" slikovito je prepričao stanovnik.

Opisuju da kukaca ove godine ima svakakvih, od malih zelenih do velikih smeđih kojima su "noge kao u žirafe", a nekima "sliče na letećeg škampa". Mještani se žale da dnevno ubiju i po sto komada, no razlike nema. Jedini zadovoljni situacijom su lokalne mačke. "To se nabubalo proteina, to uživa u carskoj gozbi. Eto šta ti je život, dok nekome ne smrkne, drugom ne osvane" zaključio je jedan mještanin.

