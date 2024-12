Dar veleposlanicima u NATO-u: Mađari u Bruxellesu dijelili atlas, evo na što je sveo Hrvatsku

Od folklora u kojem se u mađarska područja utrpava sve i svašta Mađari, čini se, ne namjeravaju odustati. Najnoviji takav "uradak" prigodni je božićni poklon koji je svojim kolegama u Bruxellesu sredinom prosinca podijelio Istvan Balogh, stalni predstavnik Mađarske pri NATO-u. Dobro upućeni izvori tvrde, naime, kako je on veleposlanike drugih zemalja prigodno darivao Nacionalnim atlasom Mađarske, tiskanim u Budimpešti 2021. godine. U tom se atlasu, doduše, Velika Mađarska ne spominje izrijekom, ali karte i popratni tekstovi itekako je prikazuju.

Pa se, kažu naši sugovornici, govori o "karpatsko-panonskom području" susjedne nam i prijateljske države, prikazanom od Rijeke, preko sjevera Bosne i Hercegovine do Karpata. Hrvatska je u ovom prikazu svedena na Liku i Gorski kotar, dok su postala područja mađarske županije. Atlas, kažu, uvodi i novu naciju, Slavonce, koji pomiješani s Hrvatima u 15. stoljeću žive između Drave i Save. Radi se, dakle, o još jednom uratku s izvrnutim povijesnim činjenicama, kakve Mađarska počesto provlači kroz karte, simbole i govore svojih visokih dužnosnika. Nisu takve provokacije strane ni njihovu premijeru Viktoru Orbanu, čiji je ured za međunarodnu komunikaciju još prije pet godina objavio povijesni zemljovid Mađarske s velikim dijelovima Slovenije i Hrvatske.

Iste godine Orban se i članovima svog Fidesza obraćao pod kartom "povijesne Mađarske", da bi godinu kasnije maturantima koji su polagali ispit iz povijesti otposlao čestitku s globusom na kojem se vidjela Velika Mađarska, a potom i otvorio spomen-ploču Trianonskom sporazumu s istom kartom. Nastavio je intervjuom o energetskim problemima EU nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, koji je garnirao rečenicom "Da nam nisu uzeli more, i mi bismo imali luku". Sve te provokacije, kao ni kasniji šal s prikazom velike Mađarske koji je Orban nosio bodreći svoju nogometnu reprezentaciju na prijateljskom susretu s Grčkom nisu izazvali previše uzbuđenja, a kamoli službenu reakciju Hrvatske.

Premijer Plenković poručio je kako se nema vremena baviti šalovima, a predsjednik Milanović procijenio da na takve stvari ne treba reagirati jer su nam Mađari "još najbolji susjedi, kakvih imamo". Službenu reakciju na najnoviju provokaciju mađarskog veleposlanika pri NATO-u ni ovoga puta ne treba očekivati. U Ministarstvu vanjskih poslova tvrde nam, naime, kako ni za kakav atlas koji bi podijelio Istvan Balogh nisu čuli pa se tim pitanjem i ne bave, računajući da bi problem, da je ozbiljan, veleposlanik već prijavio Zagrebu.

Hrvatski visoki dužnosnici i inače u pravilu naglašavaju kako mađarska ni u jednom službenom dokumentu do sada nije pokazala pretenzije prema hrvatskom teritoriju te kako su s onu stranu Drave Hrvatsku priznali među prvima, što bi značilo da u potpunosti priznaju i njezin teritorijalni integritet. A što se tiče povremenih provokacijama s kartama "povijesne" ili velike Mađarske, odmahuju rukom, držeći to dijelom političkog folklora bez ozbiljnih namjera da se takve ideje pretoče u konkretne poteze. Izuzetak je govor koji je nedavno na tribini diplomatskog kluba održao ministar obrane Ivan Anušić koji, čini se, ovakve "žaoke" iz Mađarske ne smatra posve bezazlenima, no i on je na kraju ublažio poruke iz svog govora, ističući kako je riječ o Hrvatskoj prijateljskoj susjednoj državi.

