Srdačni susreti i pozdravi nekada političkih neprijatelja, a sada opet prijatelja

U sklopu svoje pretkampanje pred predsjedničke izbore kandidat HDZ-a Dragan Primorac nastavlja s obilaskom Hrvatske pa je tako na red danas došao i Vukovar. Tijekom svoje posjete Vukovaru Primorac je, uz ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda i gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu, obišao Memorijalni centar Domovinskog rata i Vukovarsko veleučilište Lavoslav Ružička. Tom prilikom Primorac je razgledao postavljene naoružanje koje se koristilo tijekom Domovinskog rata, fotografirao se, a posebno ga je impresionirala virtualna vožnja zrakoplovom iznad Vukovara u vrijeme rata.

U svojoj izjavi Primorac je rekao kako je posebno emotivno vezan za Vukovar podsjećajući kako je on još ranih 90-ih godina, među prvim znanstvenicima, bio angažiran na identifikaciji posmrtnih ostataka pokopanih osoba. Podsjetio je i na vrijeme osnivanja Vukovarskog veleučilišta Lavoslav Ružička koje je osnovano u vrijeme kada je on bio ministar znanosti i obrazovanja. Još jednom je ukazao da je za mlade osobe od iznimnog značaja edukacija te poručio da „mladi koji mogu razumjeti svoju povijest mogu otvoreno gledati i na svoju budućnost“.

– S osnivanjem Vukovarskog veleučilišta, koje je osnovano sada već prije skoro 20 godina, mi smo zaustavili odlazak mladih ljudi. Međutim, da bi projekt bio zaokružen predložit ću Vladi RH niz mjera kako to realizirat do kraja. Jedna od mjera će biti i da vrtići u cijeloj Hrvatskoj budu besplatni za svu djecu – rekao je Primorac.

Domaćini Primorcu u Vukovaru bili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Ipak, posebno je bilo zanimljivo danas gledati srdačne pozdrave nekad velikih stranačkih prijatelja, a potom i neprijatelja koji su se prozivali kroz medije. Tu mislimo na Medveda i Penavu koji su se srdačno rukovali i razgovarali pri čemu je Penava napomenuo da su njih dvojica u svakodnevnom kontaktu. Zabilježili smo i srdačni zagrljaj Penave i Primorca.

Inače, sve do 16. rujna Domovinski pokret, čiji je predsjednik Penava, nije se oglasio koga će podržati na predsjedničkim izborima. Špekuliralo se hoće li to biti aktualni predsjednik Zoran Milanović, koji je u iznimno dobrim odnosima s Penavom, ili pak Primorac kao kandidat HDZ-a. Na kraju je pobijedila koalicija na državnoj razini te je Predsjedništvo DP-a 16. rujna donijelo jednoglasnu odluku da će na predsjedničkim izborima podržati Primorca. Neki će na sve to reći „politika je to i tu je sve moguće“, a drugi kako je za tako nešto ipak potreban dobar želudac.

