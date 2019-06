'Sramotno da odgovorni za funkcioniranje Sabora krše zakon i da kažu kako im se nitko nije žalio'

Sramota je da na evidentno kršenje zakona u Hrvatskom saboru inspekcija ne želi izići na teren, saborski službenici u ožujku su radili preko 40 sati u komadu, a inspekcija i HDZ žele to zataškati jer misle da im je sve dozvoljeno, kritizirao je danas SDP-ov Gordan Maras Samostalni sektor za upravnu inspekciju Ministarstva uprave. Naime, krajem ožujka Sabor je bez prestanka zasjedao 40-ak sati u komadu, nakon čega je Maras tražio inspekcijski nadzor zbog kršenja Zakona o radu po pitanju službenika koji su to cijelo vrijeme radili, no tek je ovih dana dobio odgovor inspekcije.

- Umjesto da izađu na teren, oni su zatražili pismeno očitovanje glavnog tajnika Sabora i voditelja Ureda za opće poslove Vlade RH, koji su i odgovorni jer su ljudi toliko dugo radili, a oni su im dali gotovo identične odgovore da je postojala opravdana potreba da službenici toliko rade, da su službenicima osigurana sva materijalna prava za to i da se nitko nije žalio – čudi se Maras. Nije ni čudo, kaže, da građani nemaju povjerenje u institucije kad ni saborski zastupnici ne mogu ništa postići. Inspekcija se, tvrdi, pravda da nema mogućnosti ni kapaciteta izaći na teren pa o kršenju zakona pita one koji su za to odgovorni.

- Za ovo ni ne treba izaći na teren, neka pogledaju snimku sjednice od 21. i 22. lipnja,vidjet će da kraj predsjedatelja preko 40 sati sjede isti službenici. Ako im je i to previše, ja ću im dostaviti neposredne dokaze. Sramotno da odgovorni za funckioniranje Hrvatskog sabora krše zakon, posebno da pišu da im se nitko nije žalio, kao da to uopće može. Gdje je u ovoj priči sindikat službenika – zanima Marasa koji je zbog svega zatražio ostavku nadležnog ministra uprave Lovru Kuščevića.

Upitan je li točno da je među SDP-ovcima provedena anketa o Zoranu Milanoviću kao njihovom kandidatu za predsjednika RH, rekao je da je on nije ispunjavao, ali je već ranije, podsjeća, rekao kako vjeruje da bi baš Milanović bio najbolji kandidat.

