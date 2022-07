Spojili su Peking i Šangaj mostom dugim 165 kilometara, unaprijedili i osmo svjetsko čudo - cestu Karakorum

China Road and Bridge Corporation (CRBC) jedna je od četiri velike kineske državne tvrtke koje su prve ušle na međunarodno tržište. CRBC ima podružnice i urede u gotovo 60 zemalja i regija u Aziji, Africi, Europi i Americi. Glavna je to prekomorska poslovna platforma matične tvrtke China Communications Construction Company (CCCC), tvrtke koja se nalazi na listi Fortune Global 500, godišnjoj ocjeni top 500 korporacija u svijetu mjereno u prihodima. Kompanija je to koja je gradila autocestu koja povezuje Tadžikistan i Uzbekistan, poboljšala autocestu Karakorum u Pakistanu, rekonstruirala Luku prijateljstva u Nouakchottu, radila na projektu željeznice standardnog kolosijeka (SGR) Mombasa – Nairobi, željeznici koja povezuje Mađarsku i Srbiju, a radili su i na novoj luci Pointe Noire u Kongu. Načelo im je “Gradite ceste i mostove, dajte doprinos društvu”.

Tvrtka je osnovana 1958., a do 1979. djelovala je kao Ured za vanjsku pomoć Ministarstva komunikacija Kine. Kompanija je od svog osnutka pa do te 1979. radila na inozemnim projektima koje je potpomagala i financirala kineska vlada, pružali su pomoć u gradnji više od 80 projekata u Jemenu, Mauretaniji, Ruandi, Ekvatorijalnoj Gvineji, Nepalu i Sudanu.... Kažu da je implementacija ovih projekata ojačala prijateljske odnose između Kine i zemalja primatelja te odigrala važnu ulogu u konsolidaciji zemalja u razvoju na političkom, diplomatskom i gospodarskom području. Od 1979. do 1997. tvrtka prolazi kroz transformaciju.

Pelješki most, dug 2,4 kilometra, prava je pak sitnica u odnosu na megaprojekte koje je dosad CRBC radio u Kini i svijetu. Tako je izgradio, primjerice, most na autocesti Jiangsu Runyang iznad rijeke Yangtze koji je dug 35,66 kilometara i po tome je najduži most u Kini i treći u svijetu u području viseće mostogradnje. CRBC je izgradio i most za prijelaz preko mora u zaljevu Hangzhou dug 36 kilometara, i to je najduži most za prijelaz preko mora na svijetu. Među svojim referencama CRCB ima i treći most na rijeci Yangtze, dug 15,6 kilometara. CRCB se može pohvaliti i da je sagradio najduži vijadukt, odnosno most na svijetu. Radi se o Velikom mostu Danyang-Kunshan koji je dug čak 164,8 kilometara, a sagrađen je u sklopu superbrze željezničke pruge između Pekinga i Šangaja. Gradnja tog mosta koštala je vrtoglavih 8,5 milijardi dolara.

