Splitski svećenik najavio misu na Uskrs: Neka dođe policija, neka me svežu, neka me ubiju!

Splitski župnik don Josip Delaš prijavljen je zbog vrijeđanja policajaca koji su pred crkvom u kojoj je namjeravao služiti misu odvraćali vjernike od ulaska u crkvu.

Policijski službenici došli su prije 18h pred župnu crkvu Svetog Leopolda Bogdana Mandića i govorili građanima da na taj način krše Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja.

Svećenik je jučer zaradio i prekršajnu prijavu zbog vrijeđanja policajaca koji su vjernike upozorili da krše preporuke Stožera, a nakon toga su reagirali iz Splitsko- makarske nadiskupije i ispričali se svima zbog postupka svećenika koji ne poštuje, kako su istaknuli, ni crkvene autoritete - Papu i biskupa, ali ni civilne vlasti.

- Može li se ta služba danas nazvati, ja ću tako grubo reći hrvatskom policijom ili je to još uvijek jugo-milicija. Toliko su se nekulturno ponašali da su sinoć donijeli meni da ja njih tobože tražim da puste svijet u crkvu, da ja njih maltetiram, rekao je don Josip Delaš te dodao da misa bez vjernika nema smisla.

Splitski svećenik pozvao je vjernike i ove nedjelje na misu, istaknuvši kako ne zna pod čijim je utjecajem Papa koji je održao misu bez vjernika, piše RTL.hr.

- Zašto je to napravio taj Papa, u to ne ulazim, ne znam pod čijim je utjecajem. Naši biskupi su sigurno pod utjecajem naše Vlade, tog Stožera. To su totalni promašaj napravili da su tako prihvatili. To nema logike, to je nemoralni čin i ja to ne prihvaćam", govori don Delaš.

- Za Uskrs neka slobodno dođu policajci, neka me svežu, neka ponesu pištolj, neka me ubiju, misa za Uskrs i za te blagdane mora biti, a koga i koliko će pustiti, u to ne ulazim."

Ipak, Splitsko-makarska nadbiskupija pozvala je sve vjernike da poštuju upute, a ne samovolju pojednih župnika.