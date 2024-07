Splitski poduzetnik gradit će luksuzni resort u Dubrovačkom primorju vrijedan 920 milijuna eura, evo kako će izgledati

Splitski poduzetnik Vicenco Blagaić, poznat kao vlasnik i organizator najvećeg hrvatskog sajma nautike, Croatia Boat Showa, nakon šesnaest godina rada otkupio je posljednjih sedam četvornih metara zemljišta na lokaciji Tri sestrice u Dubrovačkom primorju, gdje planira izgraditi luksuzni resort pod nazivom "Hrvatski san". Urbanistički plan uređenja ovog područja već je na snazi, a više arhitekata paralelno izrađuje projekte za prvu fazu izgradnje. "Ona uključuje dva hotela, 75 apartmana i rezidencija, 21 vilu, beach club i malu marinu. Po planu, gradnja će započeti tijekom 2025. godine i trajat će dvije godine," izjavio je Blagaić za tportal.

Prema planu, riječ je o jednom od najambicioznijih turističkih poduhvata u regiji, a procijenjena vrijednost investicijskog projekta iznosi 920 milijuna eura. Projekt je u 100% privatnom vlasništvu, a smješten je u središtu Dubrovačko-neretvanske županije , na istočnoj obali Jadrana u koridoru koji povezuje srednju i istočnu Europu. Projekt "Dubrovnik 3 sestrice - Hrvatski san" prostire se na ukupnoj površini od oko 260 hektara, od čega je 40 hektara planirano za luksuzni turistički resort s hotelima, turističkim centrom i dodatnim objektima. Preciznije, predviđeno je da se izgradi čak sedam hotela s 400 smještajnih jedinica i 500 apartmana

"Za vile i apartmane zainteresirani su najbolji svjetski sportaši i celebrityji, a ovo će biti prvo potpuno zatvoreno naselje u Hrvatskoj, strogo čuvano i s velikim naglaskom na sigurnost," kaže Blagaić. Neslužbeno se spominju nogometaši poput Luke Modrića, Matea Kovačića, Davida Beckhama i drugih, s kojima je on već bio u kontaktu, kao i neke NBA zvijezde, no ovaj investitor o tome zasad ne želi govoriti. On naglašava da se ništa slično ne može realizirati u urbaniziranim dijelovima zemlje zbog brojnih prostornih i infrastrukturnih ograničenja. Međutim, na lokaciji Tri sestrice, koja je već desetljećima planirana upravo za ovu namjenu, radi se o velikoj površini zemljišta udaljenoj od naselja.

Blagaić naglašava da je zemljište otkupljivano bez ikakvih trikova. "Nije se radilo o okrupnjivanju poljoprivrednih površina na kojima nije bila dozvoljena gradnja, da bi se one potom prenamijenile,". U planu su i brojni sportski sadržaji, marina za megajahte s kapacitetom do 400 vezova, kao i golf-teren s 27 rupa. Planirani golf-teren prostirat će se na površini od 205 hektara, od čega će 27,3 hektara biti namijenjeno za izgradnju, dok će preostalih 177,7 hektara biti uređeno kao parkovi i prirodne zelene površine. Prema stranici Ministarstva, u planu je izgraditi i 220 vila i brojne dućane, restorane, barove, muzeje i galerije.

Blagaić je danas 90-postotni vlasnik projekta koji ima riješeno vlasništvo nad zemljištem, važeći urbanistički plan i uskoro kompletnu infrastrukturu. "Proteklih godina imao sam puno unosnih ponuda za prodaju, ali moj cilj je samostalno dovesti ovu investiciju do kraja," potvrđuje Blagaić za tportal. Infrastrukturni radovi na gradilištu su započeti, a u tijeku je izrada procjene utjecaja na okoliš te izrada Urbanističkog plana uređenja za zonu s golf terenom. Izrada studije izvedivosti je također u tijeku. Blagaić zaključuje kako je ovo tek početak velikog projekta koji će Hrvatsku uvesti u novo razdoblje luksuznog turizma.

Blagaić je, da podsjetimo, projekt pokrenuo još prije 17 godina, započevši s otkupom zemljišta od privatnih vlasnika. Sredinom lipnja ove godine objavio je da konačno kreće s investicijom. Inače, cijeli je projekt javan i može se pronaći na stranici Ministarstva gospodarstva.

