Split i Dubrovnik zadržat će zone za naplatu poreza koje već imaju

Prema prijedlogu novog Zakona o nekretninama najveće 'poskupljenje' odnosi se na najavu povećanja paušalnog poreza na dohodak po krevetu, koji bi gradovi i općine određivali prema indeksu turističke razvijenosti, a odnosit će se na vlasnike oko 200.000 nekretnina koje se koriste samo za kratkoročni najam, kraći od deset mjeseci. Visina poreza na nekretnine, najavio je ministar financija, kretat će se od 0,6 do osam eura po četvornome metru, a uz taj porez, kratkoročni će iznajmljivači plaćati i paušalni porez na dohodak koji će iznositi od 150 do 300 eura godišnje po svakom krevetu za najrazvijenije gradove i općine.

Oni u drugoj skupini plaćat će od 100 do 200 eura, u trećoj od 30 do 150 eura, dok će se u četvrtoj zoni, najudaljenijoj od najatraktivnijeg dijela sredine, plaćati od 20 do 100 eura po krevetu. Dosad se raspon kretao od najnižih 20 do 200 eura. U brojnim najatraktivnijim jadranskim destinacijama sad se naplaćuje oko 40 eura po krevetu. Gradovi i općine imat će mogućnost odrediti zone na svojim područjima.

– Grad Dubrovnik planira stupnjevati porez na nekretnine u različitim zonama, isto kao i paušalni porez na kratkoročni najam. Maksimalna stopa iznosit će 8 eura po kvadratnom metru, dok će minimalna stopa biti primijenjena na udaljenija i manje razvijena područja grada, poput Elafitskog otočja i Gornjih sela – kazali su nam iz Grada Dubrovnika.

Grad pod Marjanom već ima naplate po zonama. – Split ima podjelu na različite zone i taj koncept ćemo zadržati. Zone će biti formirane po principu pravednosti, što znači da će nekretnine manje vrijednosti, u manje "atraktivnim" područjima, imati niže porezne stope. Tako ćemo osigurati da porezni teret bude prilagođen ekonomskoj snazi vlasnika i tržišnoj vrijednosti nekretnina. Točne iznose, kao i porezne obveznike, definirat ćemo kada se zakon usvoji i kad budu jasne njegove odredbe.

Pri tome ćemo voditi računa da građanima stvaramo što je moguće manje dodatne financijske pritiske, a cijeli prikupljeni prihod koristit ćemo za ključne projekte, uključujući priuštivo stanovanje, kao jedan od naših najvećih prioriteta – navode iz Grada Splita. Stav je čelnika Splita da je prije uvođenja bilo kakvih novih poreza potrebno napraviti potpuno novi teritorijalni ustroj.

– Konkretno, Hrvatska ima previše jedinica lokalne samouprave koje ne mogu same opstati. Čak 243 općine nemaju nijednog proračunskog korisnika i cijeli proračun odlazi na plaće načelnika i administracije, dok građani nemaju pristup osnovnim uslugama. Tu neefikasnu administraciju ovakvim poreznim sustavom održavat ćemo na životu, umjesto da ulažemo u razvojne projekte koji će svim građanima biti od koristi. Osim toga, kvalitetan porezni sustav trebao bi biti dugoročno stabilan i predvidiv, a tome u prilog ne idu česte izmjene koje imamo u Hrvatskoj jer stvaraju nesigurnost – dodaju iz Grada Splita.

