Španjolski premijer traži da građani primijene zanimljivu mjeru štednje energenata

Španjolski premijer Pedro Sanchez u petak je zatražio od svojih ministara, javnih dužnosnika i zaposlenika privatnog sektora da prestanu nositi kravate te da se rashlađuju dok traju toplinski valovi koji potiču snažniji rad klima uređaja.

"Želim da svi primijetite da ne nosim kravatu“, rekao je Sanchez na konferenciji za medije.

"To znači da svi možemo energetski štedjeti“, dodao je socijalistički premijer.

Visoke ljetne temperature stvorile su veći pritisak na europsku električnu mrežu i potaknuli zabrinutost oko mogućnosti uštede plina radi potencijalne daljnje redukcije pošiljaka tog energenta iz Rusije.

Sanchez je u ozbiljnijem tonu rekao da će njegova vlada idući tjedan uvesti izvanredne mjere kako bi poboljšala djelotvornost i uštedu energije.

Zasad je samo otkrio da je od ministara i svih javnih zaposlenika zatražio da ne nose kravatu ako to nije nužno jer se time „štedi energija, što je jako važno“ za Španjolsku. Dodao je da na to poziva i privatni sektor, ako to već i sami nisu napravili.

VIDEO: Neočekivane posljedice krize: Njemačka pivnica nudi pivu u zamjenu za suncokretovo ulje