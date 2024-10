Potvrdila SOA: Andrej Plenković nije briselski ćato, nije ni gojenac, a bogami daleko od toga da je plameni jazavac! Nacija može odahnuti. Ili, ako ćemo šalu staviti po strani: premijer Plenković i HDZ ne vode "veleizdajničku, izdajničku ili kvislinšku politiku, podanički ne izvršavaju naloge i ne primaju instrukcije od Bruxellesa, odnosno Europske unije ili njezinih institucija, ili bilo kojeg drugog inozemnog centra moći".

Štoviše, "Hrvatska demokratska zajednica, koja predvodi Vladu Republike Hrvatske i parlamentarnu većinu, nije kriminalna organizacija, kao što je to izjavio predsjednik SDP-a, Siniša Hajdaš-Dončić", a ista politička grupacija nije ni "nacistička stranka, kao što je to insinuirao predsjednik Republike Zoran Milanović". Sve to, osim prve rečenice, koja je samonametnuti metaforički slijed, stoji u priopćenju Vlade RH odaslanom jučer, u kojem se slavodobitno obavještava javnost kako je Sigurnosna obavještajna agencija posredno, na izravan upit premijera, demantirala objede koje na račun HDZ-a sipaju oporba i predsjednik Milanović.

U redu, za izraditi povijesnu komparativnu analizu razdjelnice između Hitlerove nacističke partije i vodeće hrvatske političke stranke, kao i usporedbu iste s veleizdajničkom politikom Vidkuna Quislinga pretpostavljamo nije zahtijevalo angažman većih resursa SOA-e. Međutim, pitanje imaju li saznanja o tome da je HDZ "kriminalna organizacija", mora da je namučilo naše agente. S obzirom na činjenicu da je HDZ osuđen za izvlačenje novca iz državnih i javnih poduzeća, analitičari SOA-e u svom istraživačkom radu zasigurno nisu mogli dobiti potvrdu o nekažnjavanju HDZ-a pa se nameće pitanje jesu li se u odgovoru premijeru ogradili pa naveli da, osim pravomoćne sudske presude, nemaju drugih saznanja o kriminalu u HDZ-u ili su mu jednostavno, bez suvišnih komentara, poslali link na sudsku presudu.

Kako bilo, jučerašnje Vladino priopćenje, kao i niz sličnih prohtjeva raznoraznih političkih subjekata iz oporbe, sugerira da je Sigurnosno-obavještajna agencija otvorila novu prihodovnu nišu i u fušu izrađuje "certifikat na istinu". Ne zato jer bi to htjela, već iz razloga što to od nje traže politički akteri. Ako potvrda da HDZ nije nacistička i veleizdajnička stranka uspije zaustaviti ove i slična objede u javnom diskursu, znači da SOA-in "certifikat na istinu" zaista djeluje. Stoga ne bi bilo iznenađujuće da se i drugi političari okrenu SOA-i s upitima oko optužbi koje na njih svaljuju politički protivnici. SOA bi tako mogla dodatno zarađivati na pojedinim temama, a političke bi se stranke u svojim kampanjama mogle dičiti certifikatom - "Potvrdila SOA".

Nije nikakva mudrost konstatirati da je Zoran Milanović uspio većinu hrvatske političke oporbe upregnuti u svoju službu. Svaka mu čast na tom podvigu, ali to samo govori o tome kakvu Hrvatska alternativu ima Plenkovićevu HDZ-u. Istom tom HDZ-u koji, kada ga oponenti optužuju besmislicama, upomoć zove vrhunaravni autoritet u vidu SOA-e. Da se ne lažemo, SOA-om kao monetom javnost učestalo potkusurivaju i oporbeni političari kao i sam predsjednik Milanović. Počelo je to u jeku kampanje za parlamentarne izbore, a sad se zahuktava pred izbore za predsjenika Republike. U današnje kaotično vrijeme, dok dobar dio ozbiljnih analitičara nagovještava novi globalni sukob, maltretirati ključnu i neovisnu državnu instituciju za unutarnjopolitičke potrebe u najmanju je ruku neodgovorno.