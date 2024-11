Snažna oluja pogodila dio SAD-a, škole otkazane, nema struje, vjetar ruši stabla i dalekovode, jedna osoba poginula

Snažna oluja pogodila je američku saveznu državu Washington u srijedu, pri čemu su stotine tisuća ljudi ostale bez električne energije, poremećen je cestovni promet, a poginula je najmanje jedna osoba dok su dvije ozlijeđene. Žena je poginula u utorak kada se stablo srušilo na šatore beskućnika u Lynnwoodu, sjeverno od Seattlea, objavio je CNN, pozvavši se na lokalnu vatrogasnu postaju. Dvoje ljudi je također ozlijeđeno kada se drvo srušilo na njihovu prikolicu u Maple Valleyu, jugoistočno od Seattlea, prema američkom televizijskom kanalu.

Škole diljem zapadnog Washingtona su otkazale nastavu ili odgodile njen početak u srijedu. Olujni vjetrovi su preko noći brzinom od 80 kilometara na sat rušili stabla i dalekovode. Prema internetskoj stranici poweroutage.us, to je dovelo do prekida opskrbe električnom energijom za više od 600.000 kućanstava i poduzeća u Washingtonu, na jugozapadu Oregona i sjeveru Kalifornije.

- Oluja tek počinje- kazao je Rich Otto, meteorolog centra za prognozu vremena NWS u saveznoj državi Maryland. - Još nismo dobili ogromne količine kiše, tek oko 50-76 mm u jugozapadnom dijelu Oregona i sjevernom dijelu Kalifornije - rekao je.

No oluja, nazvana "ciklonskom bombom" do koje dolazi pri naglom pojačanju oluje, zastat će nad sjevernom Kalifornijom tijekom narednih nekoliko dana, dodao je Otto. - Najviše oborina bit će u četvrtak. Do petka, prijeti nam između oko 254-381 mm kiše, na nekim mjestima 20 inča oko 508 mm - rekao je Otto, pri čemu najveća zabrinutost vrijedi za jugozapadni Oregon i sjevernu Kaliforniju.

Ciklonska bomba se naglo pojačava kada se hladan zrak iz polarnog područja miješa s toplim, tropskim zrakom. Meteorološka služba je izdala niz upozorenja diljem sjeverozapada zemlje, uključujući za jake vjetrove i poplave te mećavu na području između sjevernog Washingtona i planinskog lanca Sierra Nevada. Prema državnom ministarstvu prometa, oluja ugrožava cestovni promet. Srušena stabla i vremenski uvjeti usporavaju promet diljem savezne države, a ministarstvo upozorava vozače da budu oprezni.

