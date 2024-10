Snažan potres pogodio Tursku: 'Dugo je trajao, jako se treslo'

Snažan potreg magnitude 6.1 po Richteru pogodio je ove srijede nešto prije 10 sati istočnu Tursku, nedaleko od grada Baskila. Naime, do potresa je došlo na dubini od 9 kilometra, a još nisu poznati razmjeri ovog podrhtavanja. Građani javljaju putem EMSC-a da se jako osjetilo.

- Dugo je trajao potres, jako se treslo - pisali su. Uz to, nekoliko se korisnika javilo iz Sirije, navodeći kako su i oni, na 300-tinjak kilometara udaljenosti, osjetili potres.

