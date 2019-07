Smrt mlade Austrijanke: Ključni dokaz u istrazi mogao bi biti specijalni ronilački sat

Za 28-godišnju Austrijanku Verenu Heinz odmor u Hrvatskoj završio je kobno i to samo sat vremena nakon dolaska u Malinsku na Krku. Stradala je u moru, u kupališnoj zoni prilikom naleta glisera. Nakon provedene obdukcije u Rijeci tijelo je prevezeno u Austriju gdje će djevojka biti pokopana.

Obitelj Heinzm kako piše Jutarnji list angažirala je riječkog odvjetnika Ivana Primorca da ih zastupa. On je to potvrdio, rekavši samo da ih zastupa s obzirom na to da oni “imaju poziciju oštećenika u okviru kaznenog postupka”.

Prema navodima prijatelja obitelji iz Malinske, koji ne žele da im se spominju imena, odvjetnika su angažirali nakon što su na domaćim portalima pročitali da se nesreća dogodila 300 metara od obale, što je granica do koje je glisiranje strogo zabranjeno. Ta je, pak, informacija proizašla iz službenog priopćenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u kojem se izričito navodi da je austrijska državljanka tragično stradala “na poziciji 300 metara od obale, ispred mjesnoga hotela u Malinskoj”.

- To jednostavno nije točno i morali smo reagirati. To se dogodilo puno bliže obali - rekla je prijateljica, a njezinu tvrdnju potvrđuju i svjedoci nesreće. Upravo je lokacija nesreće, kako doznaje Jutarnji, predmet vrlo opsežne istrage koju provodi DORH u suradnji s pomorskom policijom i Lučkom kapetanijom. Prijatelji Heinzovih tvrde da su djevojka i otac u trenutku nesreće ronili na dah te da su bili uredno označeni ronilačkom bovom, čak i većom nego što je to propisano. To bi, pak, značilo da ih je gliser morao zaobići na najmanje 100 metara udaljenosti. Zbog toga su se, navodno, otac i kći osjećali sigurno dok su ronili, a to su činili tako da su se izmjenjivali u zaronu.

Bovu je policija izuzela kao dokaz, doznaje se. Tvrdi da su oboje imali ronilačka odjela (to su, uostalom, potvrdili i svjedoci nakon što je unesrećena izvučena na obalu) i kompletnu ronilačku opremu, i to najsuvremeniju. Neslužbeno se doznaje, ključan dokaz mogao bi biti specijalni ronilački sat koji je imala nesretna djevojka, a koji je također izuzet u istrazi.