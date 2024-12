Smaknut u središtu Manhattana: Ubojstvo biznismena bilo pomno isplanirano, supruga otkrila zabrinjavajući detalj

Brian Thompson , glavni izvršni direktor američke zdravstvene kompanije UnitedHealth Group, smrtno je upucan u srijedu ujutro ispred hotela Hilton u središtu Manhattana. Kako smo pisali ranije, prema informacijama njujorške policije, Thompson je bio na putu prema investitorskom događaju u hotelu kada je maskirani napadač, koji ga je navodno čekao, iz neposredne blizine pucao u njega. Napad se dogodio oko 6:46 ujutro, a policija je na mjesto događaja stigla samo dvije minute kasnije.

“Na temelju svih indicija, ovo je bio unaprijed isplanirani, ciljani napad. Nema naznaka da je riječ o slučajnom činu nasilja”, izjavila je Jessica Tisch, zapovjednica njujorške policije, u press konferenciji održanoj nakon tragičnog događaja. Napadač je, nakon što je pucao, pobjegao u smjeru središta Manhattana, a svjedoci su ga opisali kao bijelog muškarca, odjevenog u krem ​​boju jaknu, crnu masku za lice i crno-bijele tenisice. Dodatno, nosio je sivi ruksak koji je bio vrlo uočljiv, piše CNBC.

U trenutku napada, Thompson je pretrpio ozbiljne ozljede, te je hitno prebačen u bolnicu Mt. Sinai, gdje je kasnije proglašen mrtvim. Svjedoci navode kako su u tom trenutku reagirali i prolaznici, ali napadač je uspio pobjeći. Policija trenutno provodi intenzivnu istragu, a u obzir se uzimaju sve mogućnosti, uključujući da je Thompson bio žrtva osobnog sukoba. Osumnjičeni za ubojstvo je još uvijek u bijegu, a policija je povećala nagradu za informacije koje bi mogle dovesti do njegovog uhićenja na 10.000 dolara.

“Napad je bio vrlo precizno planiran. Pucnjima nije bilo mjesta za slučajnost”, rekao je Joseph Kenny, glavni detektiv NYPD-a. U istrazi se također spominje da je napadač koristio prigušivač, ali policija još uvijek nije bila u mogućnosti potvrditi tu informaciju.

Obitelj Briana Thompsona, koja je ostala u šoku zbog ovog tragičnog gubitka, izjavila je da je predsjednik UnitedHealth Group-a primio prijetnje u posljednje vrijeme. Njegova supruga Paulette, u izjavi za NBC, potvrdila je da je njen muž bio na meti prijetnji, ali nije želio mijenjati svoje putne navike zbog tih prijetnji. "Znam da je govorio o prijetnjama, ali nije se povukao niti mijenjao svoj životni ritam zbog toga", izjavila je Paulette.

