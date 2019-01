'Složiti maketu F-16 je jedno, ali složiti točan izraelski F-16D koji je letio iznad Knina...'

Odgovara li Barak vizualno ijednoj verziji F-16 US?

– Osnovna je razlika u tome što Barak ima grbu, a američki F-16 nema, a ostalo je više-manje isto.

– Američki postoje s dva različita motora i dvije vrste usisa. Zatim, Barak ima elektroniku na nosu ispred kokpita u nekakvim kutijama, noviji “ameri” imaju “bird slicere” ispred canopyja, stariji nemaju ništa. Izraelci imaju produženi rep na mjestu padobrana (mislim da je i tu elektronika umjesto padobrana). Također, imaju veće antene bočno na uvodnicima zraka gdje su navigacijska svjetla...

Zaboljelo ih je srce

Ovaj razgovor zaista na prvu zvuči kao da članovi povjerenstva za odabir borbenih zrakoplova za Hrvatsku vojsku raspravljaju o pristiglim ponudama i važu razlike, ali to navodi na potpuno krivi trag. Ovo je zapravo dio diskusije nekolicine članova na jednom internetskom forumu koji okuplja zaljubljenike u maketarstvo. To su hobisti koji uživaju u sklapanju maketa letjelica, brodova, tenkova... A baš su makete borbenih letjelica posljednjih tjedana popularne na društvenim mrežama zbog zavrzlame vezane za nabavu izraelskih aviona F-16 Barak.

Ministar obrane Damir Krstičević neki dan je u Saboru ljutito bacio na pod maketu koju mu je htio uručiti zastupnik SDP-a Franko Vidović.

Maketari kažu da ih je zaboljelo srce...

Pogledajte video burne Krstičevićeve reakcije:

[video: 28861 / Burna reakcija ministra Krstičevića na provokaciju SDP-ovca Vidovića]

– S obzirom na probleme koji postoje u državi, ovaj je incident gotovo zanemariv, ali reakcija nije primjerena. Posebice zato što je bačena maketa F-15 u mjerilu 1 : 144 mala, ali kad se složi, veoma lijepa i uvjerljiva. Šteta što je tako neslavno završila – našalio se Vjekoslav Ranec (38), dipl. ing. grafičkog dizajna i tehnologije, koji se maketarstvom počeo baviti u ranom djetinjstvu. Otac mu je kupio i pomogao složiti nekoliko prvih maketa i od tada je maketarstvo, kako kaže, sastavni dio njegova života. Uz to je zavolio povijest i zrakoplovstvo.

– Gotovo da ne postoji muškarac koji u djetinjstvu nije barem pokušao složiti maketu. Isto vrijedi i danas. No, činjenica je da vrlo mali postotak ljudi zadrži maketarstvo kao stalan hobi. U Hrvatskoj je vjerojatno tek nekoliko stotina strastvenih dugogodišnjih maketara predanih hobiju. Povremenih i rekreativnih ima vjerojatno nekoliko tisuća. Zabrinjavajući je jako mali udio mladih maketara. Djecu danas privlače videoigre i društvene mreže. Šteta, jer taj hobi za sobom povlači zanimanje za tehničku kulturu, povijest, zemljopis te inženjerska znanja općenito – napominje.

Ponuda je raznovrsna. Makete su najčešće plastične, ali mogu biti i od papira, drva, metala, kombinacije materijala...

– Ponuda je danas vrhunska, ali makete su skuplje nego prije 20 ili 30 godina jer je publika starija i financijski konkurentnija nego tada te su zahtjevi za detaljnošću i točnošću kupljene makete veći. Kvalitetom prednjače japanski i sve više kineski proizvođači – objašnjava.

Kako maketarska zajednica nije velika, većinom se svi dobro poznaju i susreću više puta godišnje na domaćim i stranim natjecanjima. Najpoznatije u Hrvatskoj je natjecanje “Crna kraljica” u rujnu u Zagrebu. Tu je još i “Kup Zagreb” u svibnju, a natjecanja se održavaju i u drugim gradovima, poput Varaždina, Crikvenice, Osijeka, Slavonskog Broda i drugih.

Na tim natjecanjima obično je organizirana i razmjena ili nabava maketa i pribora. Najveće regionalno i jedno od najvećih u Europi je natjecanje u Mosonmagyarovaru u Mađarskoj. U Hrvatskoj je makete moguće naći u trgovačkim centrima i pojedinim dućanima, ali izbor nije velik. Specijalizirane trgovine postoje još samo kao internetski shopovi. Na osnovnoj razini maketarstvo, tvrdi, nije skup hobi, međutim ovisno o vrsti i veličini makete te količini utrošenog materijala i dodatnih setova cijena od nekoliko desetaka ili stotina kuna može dosegnuti i nekoliko stotina eura. Isto vrijedi i za pribor, koji u najkvalitetnijoj varijanti može ukupno koštati i do nekoliko tisuća eura.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

– Međutim, za izradu dobre makete primarno je potrebno znanje, volja i strpljenje, ne toliko novac. Za usporedbu, skup instrument ne čini dobrog glazbenika. Za primjer, maketa koju je ministar bacio košta oko deset eura. Ako je želimo uvjerljivo napraviti, potrebno je kupiti osnovne boje i pribor poput ljepila i kista u vrijednosti do 50 kuna. No, ako želimo vrhunski rezultat, potrebno je uložiti u zračni kist, kit, pilice, brusilice, kompresor, a to je već i nekoliko stotina eura – objašnjava Vjekoslav Ranec.

F-16 je najtraženija maketa

Nabava F-16 je, ističe, malo potaknula rast popularnosti ovog hobija. F-16 je danas u svijetu jedan od najraširenijih i najkorištenijih zrakoplova.

– Već samim time gotovo svatko koga zanima zrakoplovno maketarstvo ima u kolekciji barem jednu maketu tog aviona, a nerijetko i više njih – kaže V. Ranec, koji u kolekciji ima jedan složen F-16 koji predstavlja model F-16C iz vremena Pustinjske oluje 1991. godine, a planira ih nabaviti još nekoliko. F-16 leti još od 1974. godine i do danas ih je proizvedeno više od 4500, a proizvodi se i dalje.

– Svih tih godina F-16 uvelike je nadograđivan u različitim serijama, a mnoge države, poput Izraela, imaju unikatne primjerke pa je pri odabiru i izradi točne makete potrebno pripaziti i na najmanji detalj. Najčešća mjerila u zrakoplovnom maketarstvu su: 1 : 32, 1 : 48, 1 : 72 i 1 : 144. U gotovo svakom mjerilu mnogo proizvođača maketa nudi i po nekoliko različitih varijanti. Izbor je doista velik pa je prije nabave makete najbolje pročitati osvrte i opise koje se mogu naći putem Googlea ili na YouTubeu – kaže.

Svima koji se žele baviti maketarstvom poručuje da prije svega uživaju i ne opterećuju se detaljima ili kvalitetom izrade koja nadilazi zadovoljstvo.

– Uvelike pomaže kad maketu povežemo s nekom pričom. To daje dodatnu vrijednost samom subjektu. Složiti maketu F-16 je jedno, a složiti konkretan i točan izraelski F-16D koji je letio iznad Knina i staviti ga pokraj makete hrvatskog MiG-a 21 na policu daje posebnost svakoj od te dvije makete i zanimljiviji je motiv u vitrini od jeftinih kineskih ukrasa ili reklamnih šalica – smatra Vjekoslav Ranec.

VIDEO Pogledajte Pervanovu sinkronizaciju