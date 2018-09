Slovenska javnost šokirana: Tko stoji iza paravojske

U hrvatskom susjedstvu, u zemlji članici EU i NATO-a formirana je paravojna formacija. Slovenska je javnost šokirana onime što se kao požar proširilo društvenim mrežama. Na mariborskom Pohorju više od 50 maskiranih muškaraca, od kojih neki nose i oružje, postrojilo se u subotu u istim majicama, koje podsjećaju na uniforme.

Osuda svih

Vođe je te skupine, koja sebe naziva Štajerskom stražom, Andrej Šiško, desničarski političar koji se na lanjskim izborima kandidirao za predsjednika susjedne zemlje i osvojio nešto više od dva posto glasova. Da je sudjelovao u postrojavanju, priznao je slovenskim medijima, koji su ga prepoznali po karakterističnoj crvenoj šilt kapi koja mu je zaštitni znak, ali kaže da se ne radi o paravojsci.

– Država mora imati naoružane formacije koje su sposobne uvesti red i mir te nadzirati granice te države. Skupina je ustanovljena unutar pravnog poretka Republike Slovenije, a ne njemu nasuprot – tvrdi Šiško, bivši vođa navijača nogometnog kluba Maribor. Onima koji su nosili oružje dozvola za to ne treba jer to je osnovno ljudsko pravo – dodaje on.

No, cijeli državni vrh, u sadašnjoj i budućoj formaciji, javno se izjasnio da osuđuje ovaj postupak.

“Predsjednik izražava veliku zabrinutost zbog postojanja spomenute naoružane skupine... To je potpuno neprihvatljivo”, priopćeno je iz ureda slovenskog predsjednika Boruta Pahora.

Miro Cerar, tehnički premijer, postrojavanje je nazvao “apsolutno nedopustivim”, dok je budući predsjednik vlade Marjan Šarec optužio Šiškovu skupinu da potkopava ustavni poredak.

– Jedini su zakoniti čuvari Republike Slovenije pripadnici obrambeno-sigurnosnih struktura – tvrdi Šarec.

Trend u Europi

Nije ovo prvo takvo okupljanje na europskom kontinentu, prije tri godine pojavile su se informacije o rastu paravojnih formacija. Na početku su se one stvarale u Estoniji, Litvi, Poljskoj, a posebno u Rusiji i Ukrajini. Poznate su i grupacije u Slovačkoj, a neki su i Sokolsku gardu HDSSB-a u Slavoniji smatrali formacijom u pokušaju. Svježe su informacije i o dvije tisuće članova paravojnih formacija u Češkoj.

– Kad čuju da su migranti prijetnja i da bi muslimani trebali biti isključeni iz života u ovoj zemlji, tada ne možete biti iznenađeni da su ljudi koji slušaju političare koji tako govore dijelom rasisti – rekao je bivši šef obavještajne službe u češkoj vojsci Andor Šandor Radio Pragu.

On je pritom dao i širu ocjenu trenda stvaranja paravojski u Europi. To je zbog osjećaja ljudi da sami moraju obraniti svoje obitelji i vlasništvo, a Unija nije sposobna kreirati zajedničku imigrantsku politiku, tvrdi Šandor.

S druge strane, Andrej Šiško, koji je podržao Joška Jorasa, “borca za južnu granicu”, u vrijeme hrvatsko-slovenskih polemika, čini se da uživa u popularnosti. U intervjuu slovenskom Delu jučer je ponovio nekoliko puta da je pravo na samoobranu iznad formalnih zakona. Pritom je upozorio da bi se moglo dogoditi da, bi, kada bi policija pokušala razoružati njegovu skupinu, netko mogao “razoružati policiju”.

