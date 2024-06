Slovenija ipak priznala Palestinu! Zaobišli Janšu s kreativnim rješenjem

Slovenci su večeras ipak odlučili priznati Palestinu, unatoč blokadi Janeza Janše. Najprije su prekinuli sjednicu parlamenta i odmah sazvali novu, odbacivši pritom zahtjev Janšine stranke za raspisivanjem savjetodavnog referenduma, doznaje se. Poslužili su se novim tumačenjem parlamentarnog poslovnika, čime su zaobišli 30-dnevnu odgodu glasanja. Dakle, Janšinu opstrukciju prevladali su kreativnim tumačenjem poslovnika. Opozicija je odlučila bojkotirati raspravu smatrajući da je potez većine protuzakonit.

Inače, ovo što se večeras dogodilo bilo je veliko iznenađenje za sve te potpuni preokret nakon današnjeg manevra opozicijskog lidera. Kako prenose slovenski mediji, Janša je rekao da je vladina odluka o priznanju Palestine već nanijela dugoročnu štetu Sloveniji "jer podržava terorističku organizaciju Hamas”. O svemu već oglasila slovenska ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon.

- Danas je povijesni dan. Narodna skupština Slovenije službeno je priznala Palestinu, čime je postala 147. zemlja koja je to učinila. Ovo priznanje je izraz naše posvećenosti miru i pravdi. Slovenija je na pravoj strani povijesti, doprinoseći dvodržavnom rješenju za trajni mir - napisala je na X-u.

