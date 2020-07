Sljedećih dana sunčano uz svježa jutra, temperatura će postupno rasti

Ponedjeljak će obilježiti sunčano vrijeme, a pod dominantnim utjecajem prostrane anticiklone iznad nas će se zadržavati uglavnom suh i ne odveć topao zrak.

U Slavoniji i Baranji očekuje se uglavnom sunčano vrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će od jutarnjih 10 do 14, danju porasti do vrijednosti između 23 i 25 stupnjeva. Podjednako toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj. I ondje će biti većinom sunčano, povremeno tijekom dana uz umjerenu naoblaku pri čemu će puhati slab i umjeren sjeveroistočnjak, javlja HRT.

Sjeveroistočnjaka će biti i u gorju, a na sjevernom će Jadranu puhati bura, uglavnom u prvom dijelu dana još mjestimice jaka, podno Velebita na udare i olujna. Poslijepodne slabljenje vjetra koji će mjestimice okrenuti na sjeverozapadni i zapadni. Uz to, prevladavat će sunčano uz prolazno više oblaka u dijelu gorske Hrvatske.

U Dalmaciji sunčano ponegdje s malom naoblakom, uz najvišu temperaturu između 26 i 30 stupnjeva. Puhat će sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak, uglavnom prema otvorenome sjeverozapadnjak koji će ponegdje biti jak.

Umjerenog i jakog sjeverozapadnjaka na otvorenome moru može biti i na južnom Jadranu, a uz obalu slabog do umjerenog jugozapadnjaka. Pritom uglavnom sunčano uz dnevnu temperaturu od 28 do 30 stupnjeva.

Sljedećih dana i dalje uglavnom sunčano uz postupan porast dnevne temperature, ali još s razmjerno svježim jutrima. Od srijede više oblaka, a u četvrtak je povećana vjerojatnost za mjestimičnu kišu, lokalno i pljuskove s grmljavinom, opet uz niže vrijednosti temperature, posebno na zapadu.

Na Jadranu će prevladavati sunčano, u utorak s burom, uglavnom slabom i umjerenom, te sjeverozapadnim i jugozapadnim vjetrom. Jugozapadnjaka će, uz jugoistočnjak, biti od srijede kada će uglavnom na sjevernom Jadranu biti oblačnije uz mogućnost za kišu ili pokoji neverin.

Promjenu vremena će, uz okretanje vjetra od sjeveroistočnog na jugozapadni, na moru i na jugo, navijestiti pad tlaka koji se očekuje od ponedjeljka do srijede pa će se i biometeorološke prilike pokvariti.