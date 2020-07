Promjena vremena za vikend: Gotovo cijela država pod uzbunom, očekuje nas olujno nevrijeme

Veliki dio Hrvatske danas očekuje drastična promjena vremena. U prvom dijelu dana bilo je pretežno sunčano, ali tijekom poslijepodneva nas očekuje naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najprije na sjeverozapadu, tj. Međimurju, Hrvatskom zagorju te području uz granicu sa Slovenijom, a navečer i u većem dijelu zemlje.

Lokalno pljuskovi mogu biti izraženi i obilni, osobito u zapadnim predjelima. Kako najavljuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, u drugom dijelu dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu vrijeme će se naglo promijeniti - očekuju nas olujni udari sjevernog vjetra i bure, naglo osvježenje te pljuskovi uz mogućnost nevremena.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na kopnu će poslijepodne zapuhati jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a na sjevernom dijelu Jadrana navečer i u noći umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 °C.

Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, svi dijelovi Hrvatske osim njezina krajnjeg juga stavljeni su pod žute ili narančaste uzbune, koje je DHMZ izdao putem Meteoalarma.

Također, osim grmljavinskih oluja, probleme bi mogao stvarati i olujan vjetar, čiji bi udari u unutrašnjosti mogli dosezati i 90 kilometara na sat. Prije munjevitog olujnog naleta, u većini krajeva teško će se disati zbog velike sparine i izrazito visokih temperatura zraka.

U nedjelju tijekom noći mjestimična kiša, lokalno i grmljavina, a prema jutru smanjenje naoblake. Stoga će veći dio dana prevladavati sunčano. Na kopnu će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, povremeno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, zbog čega je za to područje izdana i crvena uzbuna, postupno će oslabjeti, a prema otvorenom moru će zapuhati sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a na Jadranu od 18 do 22 °C. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 24, a između 27 i 30 °C u unutrašnjosti Dalmacije, duž obale i na otocima.

Početkom sljedećeg tjedna očekuje nas pretežno sunčano, ali na kopnu osjetno svježije nego proteklih dana. Prema kraju tjedna nazire se i mogućnost nove promjene vremena, ali zasad nije moguće sa sigurnošću reći koliko će ona biti izražena.