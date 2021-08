Škoro: Središnjica je odlučila da se podijele moji CD-i i vino, a karticu nisam nikad ni imao

Mislio sam da radim nešto dobro, poručio je večeras Miroslav Škoro u Dnevniku Nove TV, gdje je po prvi put pred kamerama objašnjavao razloge svoje iznenadne ostavke, ali i komentirao sve optužbe koje su uslijedile.

- Mislim da nijedna stranka ne smije biti ničiji talac. Mislio sam da će to pomoći da izaberemo neke nove ljude koji će pomoći da sudjelujemo u obnašanju vlasti - rekao je.

- Tog 20. srpnja na sastanku u stranci imali smo žustar razgovor no to nije bio razlog da bi se kasnije događale ovako ružne stvari. Žustar je bio jer smo razgovarali je li to bio trenutak da se ja maknem - otkrio je.

Upitan zašto smatra da više nije dobar izbor za stranku, odgovorio je:

- Mislim da je u javnosti stvorena percepcija da sam ja čovjek koji je izgubio. Imam godina koliko imam i zdravstveno stanje koje imam, i mislio sam da stranka ne smije biti talac takve percepcije.

Otkrio je i da nije planirao da ostavka bude preko Facebooka objavljena.

- Da je bila neka ucjena, ne bih bio ovdje. Bio je dogovor i riječ koja je prekršena. Prvo su, dok nisam došao niti do automobila, objavili moju ostavku na Facebooku, a onda za 15 minuta je tijelo pozdravilo moju ostavku. Koje tijelo se sastalo u 15 minuta? - kazao je Škoro.

O napadima na obitelj će razgovarati na sudu.

- Žalosno je da nitko ne vodi računa da s druge strane stoje ljudi koji imaju svoje obitelji. Mislim da je sudski epilog nužan. Angažirao sam odvjetnika - kazao je.

Negira da je na bilo koji način oštetio stranku.

- Nemam karticu, dokaz koji imam je od banke koja kaže da ju nikad nisam imao. Kada je u pitanju vino i CD-i, ta stranka je cijelo vrijeme brendirana s mojim imenom i prezimenom. Onda se središnjica sjetila da bi bilo dobro podijeliti i vino i CD-i. Stranci sam posudio i milijun kuna i nikad nisam aktivirao pravo kamate, a Radić svaki mjesec uredno fakturira svoje kamate - kaže Škoro.

Smatra da birače nije iznevjerio.

- Večeras sam došao ovdje jer jedan veliki dio Domovinskog pokreta želi da se zna što se dogodilo i želi da se provedu normalni izbori u stranci - rekao je Škoro i dodao kako neke stvari u toj stranci moraju prestati.

Pokrenut je i stegovni postupak protiv Škore.

- U ovom trenutku ja samo znam da je pokrenut stegovni postupak. ne znam zbog čega - je li to zbog toga što sam rekao da nisam imao karticu, ne mogu spekulirati - kazao je Škoro i dodao da, da je znao kako će se ovo dogoditi, sve bi pokrenuo i ranije.

Na pitanje planira li preuzimanje Domovinskog pokreta s istomišljenicima navodi kako Domovinski pokret ima svoje vodstvo.

- Ovo je prilika da se desnica okupi. Ima ljudi koji su prošli nešto poput mene. Mislim da je ovo prigoda da posijemo jedno zrno zajedništva u ovoj priči, a ovi koji su to sve počeli, oni će morati otići - navodi Škoro.