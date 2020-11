Škoro o trgovačkoj koaliciji: Spodobe i uhljebi žele zaštititi vlastite povlastice i privilegije

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro ustvrdio je u petak kako Hrvatskom vlada "trgovačka koalicija" koja se temelji na eutanaziji povijesnih činjenica i ispunjavanju financijskih zahtjeva određenih partnera.

Odbio je tvrdnje po kojima su on i njegova stranka radikalna desnica.

"U Hrvatskoj je na djelu trgovačka koalicija, a postoji i cijena te trgovačke koalicije. Da bi se zadržalo 76 ruku u zraku i da bi ti ljudi, te spodobe, ti uhljebi - mi to u Slavoniji zovemo 'nabiguzice' - zaštitili vlastite povlastice i privilegije, u zadnja dva dana su se čak i razotkrili", rekao je Škoro na konferenciji za novinare.

Prvi se, kako je rekao, razotkrio Dražen Bošnjaković, bivši ministar pravosuđa, ulovljen kako razgovara s jednim od okrivljenika u aferi Fimi mediji, koji je u emisiji "Otvoreno" na dan vojne okupacije Vukovara radio na eutanaziji povijesnih činjenica.

Možemo govoriti o budućnosti, i ja to želim, ali ne možemo to raditi na rasklimanim temeljima i ako neke stvari nismo raščistili, poručio je.

Svi govore da to nije završeno i nije proces koji je okončan, i da u tom procesu jako puno odgovornosti snose sve vlade, DORH i sve institucije koje bi se trebale baviti činjenicom da je na Hrvatsku i na Vukovar izvršena agresija, rekao je i dodao da je Bošnjaković stalno govorio o 1,4 milijarde kuna i da ljudi, na temeljima tolerancije i vladavine prava, trebaju gledati u budućnost, ali nije spominjao raščišćavanje prošlosti.

Zaključio je da "razlike s vremenom trebaju nestati i to je cilj – eutanazija povijesnih činjenica". Istaknuo je da se Domovinski pokret s tim ne slaže te kako smatraj da "žrtva i krivac moraju imati ime i prezime, i u normalnoj državi to je temelj i osnova, a 1,4 milijarde kuna koje će se uložiti su dobrodošle".

Trgovačku koaliciju, kojoj je 76 ruku u zraku ključno, raskrinkala je i Natalija Martinčević iz Reformista, koja je jučer u izlaganju rekla da je ona 76. od 76 potrebnih ruku i da je toga svjesna, dodao je.

Najskandaloznije je, ocijenio je, što je Martinčević rekla da je bilo jasno da će se HDZ morati dogovarati s onim što preostaje, a to je radikalna desnica – 'oni bi uvjetovali svoje, HDZ si ne bi mogao pomoći pa smo zajedno s kolegama iz HSLS-a brana dolasku radikalne desnice na pozicije na kojima se odlučuje'.

"Radikalna desnica nije SDP, radikalna desnica smo mi, vjerojatno Most i Klub suverenista, bez obzira na to što SOA i sve nadležne institucije u izvješćima govore da u Hrvatskoj uopće ne postoji radikalizam, tako lako i paušalno se time razbacivati može samo netko kome je nekakav nalogodavac, a to su uglavnom nesposobni i pomalo uplašeni ljudi. Rekla je da smo mi radikalna desnica i to nitko nije imao potrebu osporiti", rekao je i dodao kako ima potrebu to osporiti jer ne želi biti radikalna desnica, niti je ikada u životu bio - i toga mu je dosta. "Navedite mi jednu riječ iz koje je moguće zaključiti da sam ja radikalna desnica", pozvao je Škoro.

I na kraju, napomenuo je, Martinčević kaže da će ona "podržati proračun pod uvjetom da se ispune određeni zahtjevi sjevera, dijela Hrvatske iz kojeg dolazi, to je skandalozno i vidjet ćemo koliko to sve skupa košta".

Škoro smatra kako je vrlo lako moguće da vladajuća koalicija padne na strožim epidemiološkim mjerama koje traže u sjevernom dijelu Hrvatske jer, istaknuo je, Nacionalni stožer nije kompetentan i previše se igra s nečim što je preosjetljivo.