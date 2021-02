Škoro ne otkriva puno: 'Svi su u igri za gradonačelnika Zagreba, pa i ja'

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro rekao je u subotu kako su u Domovinskom pokretu svi u igri, pa i on, kada je riječ o kandidatu za gradonačelnika Zagreba.

"Svaki član Domovinskog pokreta mora biti spreman da bude u igri, to je princip kako funkcioniramo", rekao je Škoro za Dnevnik HRT-a.

Dodao je i da je to "jedno malo čistilište za stranku" koja je stara 10 mjeseci pa dio ljudi pokazuje ambicije i čini se da su samo zbog toga ušli u politiku.

"Mi imamo malo dugoročniji pristup svemu i želimo vratiti Hrvatsku narodu i uvesti u odgovornost u politiku. I i naravno da smo svi u igri, pa i ja", rekao je Škoro i dodao da će Domovinski pokret u slijedećih nekoliko tjedana izaći sa svojim prijedlogom za gradonačelnika Zagreba.

Kazao je kako su u nekim gradovima odnosno županijama već najavili svoje kandidate, a da će u pojedinim gradovima, županijama ili općinama podržati kvalitetna rješenja poput Vukovara gdje će podržati Ivana Penavu.

Komentirao je i mjere Nacionalnog stožera Civilne zaštite te popuštanje mjera od 1. ožujka.

"Čudne su te neke mjere - tiša glazba pogoduje da se virus ne širi, kafići ne mogu raditi, a kockarnice mogu, djeca se ne mogu baviti sportskim aktivnostima, ali pet tisuća ljudi na malom skijalištu na Sljemenu je moguće, djeca ne mogu na plivanje, ali mogu raditi toplice...tu je cijeli niz nedosljednosti", rekao je i dodao kako mjerama treba selektivnije pristupati.

Dodao je i kako je prošla godina dana od pandemije u Hrvatskoj i da se sada vidi što je učinkovito i što nije te podsjetio kako se, nakon potresa na Banovini, u roku 24 sata ukinula mjera zabrane kretanja i nije se ništa spektakularno nije dogodilo.

"Valjalo bi pozdraviti svaku mjeru koja štiti hrvatskog gospodarstvo, ali i zdravlje građana", dodao je.

Upitan jesu li diskriminacija natpisi na kafićima u Rijeci i Imotskom, odgovorio je da je tu riječ o negodovanju građana zbog politike.

"U Rijeci je pisalo da nisu poželjni, a u Imotskom da je ulaz zabranjen. To je semantički različito, ali, generalno gledano, to je negodovanje građana zbog politike koja nosi poruke koje nisu dobre", rekao je Škoro i dodao da nikad ne ide tamo gdje nije poželjan.

Ocijenio je da to izaziva dodatnu podjelu, ali i da se treba upitati zašto.

To osuđujemo, ali dio ljudi će to povezati s drugim događajima i Domovinski pokret će biti kriv za to, iako nije stranka na vlasti, ustvrdio je.

Treba, kaže, upitati one koji su u poziciji i koji odlučuju i koji provode određene politike koje su sebi imaju - ne govor mržnje - ali diskriminatorskih politika, nadmenosti i neutemeljene bahatosti, i to je razlog zašto građani reagiraju na taj način.

Čelnik Domovinskog pokreta osvrnuo se i na izbor predsjednika Vrhovnog suda. Dodao je pritom kako Hrvatska ima hiperinflaciju zakona, ali svi su napravljeni da imaju opcijsku mogućnost.

Što se tiče Domovinskog pokreta, zalažu se da treba poštovati proceduru, ali procedura tu nije definirana do kraja. "Možda treba ponovo raspisati natječaj", kazao je Škoro.