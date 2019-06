'Sklopite napokon sporazum o trgovini'

Summit zemalja članica G-20 koji je jučer počeo u japanskom gradu Osaki u velikoj je mjeri postao talac američko-kineskog trgovinskog rata, ali i obračun britanske premijerke Therese May s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom oko trovanja bojnim otrovom novičokom u Salisburyju u Velikoj Britaniji.

Ta skupina koja se sastoji od 19 zemalja i Europske unije zamišljena je kao instrument za postizanje financijske i gospodarske stabilnosti na globalnoj razini. Članice te skupine ostvaruju 90 posto svjetskog BDP-a, 80 posto svjetske trgovine, a obuhvaćaju dvije trećine svjetskog stanovništva.

Trump: Idu nove carine

Najvažnija tema bio je trgovinski rat između Kine i Sjedinjenih Država. Lider Rusije Vladimir Putin, indijski premijer Narendra Modi i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker jučer su pokušali dodatno pritisnuti Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga da dogovore trgovinski sporazum koji bi razriješio međusobne razmirice koje su već napravile veliku štetu globalnom gospodarstvu. Pregovori između Trumpa i Xija o toj tematici gotovo su potpuno “oteli” summit, a azijske burze su zbog neizvjesnosti oko ishoda bile u laganom padu.

Tome je osobito pridonijela Trumpova najava da će nametnuti nove carine na kinesku robu u vrijednosti od 300 milijardi dolara.

Uoči summita, Donald Trump ponašao se nadmoćno rekavši da je Kina očajna i da pod svaku cijenu želi sporazum zato što joj se “gospodarstvo velikom brzinom kotrlja nizbrdo”. No Xi mu nije ostao dužan. Odgovorio mu je kako neke velike zemlje stvaraju protekcionističke mjere koje uzrokuju trgovinske sukobe i gospodarske blokade. Domaćin, japanski premijer Shinzo Abe, pozvao je sukobljene strane na dogovor, naglasivši kako međusobi rat carinama ne vodi nikamo.

No, čini se da je Abe za dlaku izbjegao trgovinski rat sa SAD-om. Trump je prošli mjesec, kada je posjetio Japan, bio izrazito nezadovoljan američkim trgovinskim deficitom s Japanom. Na summitu G-20 Abe ga je preduhitrio uručivši mu dokument u kojem se jasno vidi da japanski proizvođači automobila puno investiraju u SAD-u gradeći velike tvornice vozila.

Trump je sudionike summita i novinare malo zabavio zaprijetivši u šali prstom Vladimiru Putinu: “Samo mi se nemoj miješati u predsjedničke izbore!”. Putin je pak američkog kolegu pozvao na proslavu Dana pobjede 9. svibnja iduće godine.

Britanci prigovaraju Putinu

Putinovu su vladu također optuživali i Britanci.

– Korištenje smrtonosnog bojnog otrova na ulicama britanskoga grada Salisburyja potpuno je neprihvatljivo ponašanje. I užasavajući je čin koji je doveo do smrti britanskog građanina. Nakon duge, izrazito teške i naporne istrage, imamo nepobitne dokaze da je Rusija u to bila uključena – kazala je britanska premijerka Theresa May. No Putin je u jednom jučer objavljenom intervjuu kazao kako cijela ta trovačko-špijunska trakavica za njega ne vrijedi ni nekoliko kopjejki.

Njemačka kancelarka Angela Merkel se opet tresla