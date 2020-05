VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: U Osijeku padala tuča

Sjeverozapad zemlje pogodilo je snažno olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i prolomom oblaka uz tuču u pojedinim dijelovima. Građani javljaju kako je vrlo brzo zahladilo te su se nadvili crni oblaci.

Inače, prema prognozi trebalo je biti promjenjivo vrijeme uz lokalne pljuskove. Očekuje se kako će nevrijeme krenuti prema središnjoj Hrvatskoj, a mogući su jači prolomi oblaka i tuče.

VIDEO: Pljusak pogodio Zagreb

VIDEO: Pljusak oprao Zagreb

Kako nam javljaju, na području Osijeka padala je tuča.

VIDEO Sjever Hrvatske pogodilo nevrijeme

Državni hidrometerološki zavod oglasio se oko nevremena i na Twitteru i najavili što nas čeka.

- Pljuskovi i grmljavina ponegdje i malo tuče, upravo po Zagrebu, potom opet sunčanije, ali svježije i vjetrovitije, pa onda opet možda malo pljuskova i grmljavine ... - navode.

Pljuskovi i grmljavina ⛈️ ponegdje i malo tuče, upravo po #Zagreb-u, potom opet sunčanije, ali svježije i vjetrovitije, pa onda opet možda malo pljuskova i grmljavine ... detaljno na https://t.co/ghDJssYEW1 pic.twitter.com/GDZUZmEl9g — DHMZ (@DHMZ_HR) May 25, 2020

Kako javlja Istramet, na području Varaždina u posljednjih sat vremena udarilo je 2000 munja.

VIDEO: Jak pljusak pogodio Zagreb

VIDEO: Prolom oblaka u Španskom

Oglasio se i Crometeo na Facebooku.

Vremenska prognoza za ponedjeljak

- U ponedjeljak na istoku Hrvatske djelomice sunčano. Sredinom dana i poslijepodne, uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 11 °C, a dnevna između 20 i 22 °C. Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz također djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice će biti kiše, uglavnom u obliku lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni - prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT.



U gorskim krajevima očekuje se promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a na sjevernom Jadranu barem djelomice i uglavnom suho. Uz obalu će ujutro i tijekom prijepodneva puhati jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Jutarnja temperatura od 6 do 8 °C, na moru između 13 i 16 °C. Dnevna od 18 do 20 °C, iz obalu između 20 i 23 °C.



- U Dalmaciji pretežno sunčano i danju ugodno toplo. U noći i ujutro uz obalu umjerena i jaka bura, a tijekom dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 8 do 11 °C, uz obalu između 13 i 16 °C, a dnevna uglavnom od 22 do 25 °C. I na jugu Jadrana većinom sunčano i toplo. Uz obalu slaba do umjerena bura, a prema otvorenome moru sjeverozapadnjak - navodi Dragojlović.

