Novinar Kurira: Pričao sam s Matejevom djevojkom koja mi je ispričala što se događalo

Novinar Kurira Aleksandar Panić nalazi se u Splitu gdje pokušava da sazna više detalja iz života nestalog Mateja.

- Ovo je jedna od glavnih tema u hrvatskim medijima. Od kada smo ušli u Hrvatsku Matej Periš je tema broj jedan. Ono što je karakteristično, je pitanje što se s njim događalo u posljednjim trenucima, odnosno poslije onoga što smo vidjeli na snimkama sa sigurnosnih kamera. Misterij je ono što se događa- rekao je Panić u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

Kako kaže, prijateljima nestalog mladića najviše smeta to što se Matej dovodi u vezu sa nedozvoljenim supstancama.

Video: Menadžerica kluba u kojem je bio Periš: 'Otkad je nestao, ne radimo. Njegov otac nam je došao u nedjelju'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novinar Kurira uspio je stupiti u kontakt i s Matejevom djevojkom Sanjom.

- Uspio sam stupiti u kontakt s Matejevom djevojkom Sanjom koja do sada nije govorila javno ni za hrvatske, a kamoli za srpske medije. Otkrila je nove pojedinosti o svom nestalom dečku tako da će to baciti jedno novo svjetlo na cijeli slučaj - rekao je Panić.

Matej je prema riječima njegove djevojke planirao mjesecima novogodišnji provod u Beogradu.

- Nije nikakva svađa između njih uzrok problema i to nije okidač za bilo što. Sanja i Matej su i dalje u vezi. Matej je otišao u Beograd s šestoricom prijatelja od kojih je njegova djevojka znala trojicu. To su Matejevi stari prijatelji iz osnovne škole. Taj doček je planiran šest mjeseci unazad. Nije bilo nešto što je dogovoreno odjednom. Njegova djevojka je dodala da nije znala da će im se ostala trojica priključiti - objašnjava Panić.

Novinar je naglasio da Matejeva djevojka Sanja nije izgubila nadu da će ga pronaći.

- Pitao sam je kako se osjeća. U njoj i dalje tinja nada da će ga naći. Isključila je svaku mogućnost povezivanja Mateja s bilo kakvom nedozvoljenom supstancom. Kaže da to nije on. Njegova majka također nije izgubila nadu. To mi je prenijela Sanja - rekao je Panić.

Video: Matejev otac u suzama: Važno mi je da nađem svog sina. Zadovoljan sam s policijom, imamo odličnu suradnju