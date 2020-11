Najiščekivaniji proces u Hrvatskoj: Objavljeno je kada će se odlučivati o optužnici za Agrokor

Tri mjeseca nakon što je najočekivanija optužnica u hrvatskom pravosuđu podignuta, o njezinoj pravomoćnosti će odlučivati zagrebački Županijski sud. Riječ je o slučaju Agrokor, a sjednice optužnog vijeća zakazane su za 11. i 14. prosinca. U ta dva dana, optužno vijeće pod presjedanjem sutkinje Renate Pražetine Kaleb saslušat će argumente tužiteljstva i obrane te nakon toga odlučiti jesu li zadovoljeni uvjeti da optužnica postane pravomoćna.

No realno gledajući, male su šanse da će se to dogoditi jer su obrane praktički od pokretanja istrage u studenom 2017. isticale svoje primjedbe na knjigovodstveno-financijsko vještačenje. Gotovo je sigurno da će tražiti da se to vještačenje izdvoji kao nezakonit dokaz. Sud tome može i ne mora udovoljiti, no što god optužno vijeće odluči, na odluku optužnog vijeća, kakva god bila, stranke imaju pravo žalbe, pa će se spis gotovo sigurno preseliti na Vrhovni sud, koji će odlučivati o žalbama.

A to je procedura koja bi moga potrajati jer je riječ u spisu, koji broji na desetke tisuća stranica, dok je sama optužnica napisana i obrazložena na 459 stranica. Sve to zapravo znači da je teško očekivati da će suđenje Todoriću i ostalima početi prije kraja 2021., početka 2022.

Tužiteljstvo Todorića i 14-icu njegovih suoptuženika, među kojima su mu oba sina i bivši zet tereti da su raznim gospodarskim malverzacijama oštetili Agrokor za 1,2 milijarde kuna.

