Sjećate li se kad se uopće pojavio Ivan Pernar? Nekad mladi HDZ-ovac u suludoj misiji

Sve je više ljudi koji me guraju da izađem na izbore, ali ja sam vam od toga umoran, meni je radost vidjeti kad netko od vas izvadi crnu plombu ili mrtav zub iz glave, kad promijeni ishranu ili krene uzimati jod, ne cijepi sebe ili svoje dijete - kaže tako Ivan Pernar na svom Telegram kanalu, platformi nalik društvenim mrežama, na kojem je vrlo aktivan. Vole ga njegovi pratitelji pa ga često pitaju za poneki savjet, a ovaj se bivši saborski zastupnik, prodavač turističkih aranžmana i skiper, isti ne libi i podijeliti.



Našao je dobitne kombinacije za različite bolesti; od upale uha do vodenih kozica, a bome i za one koje nisu isključivo fizičke prirode. Hoće li osobi s depresijom pomoći lugolova otopina (mješavina elementarnog joda i kalijevog jodida), pitao ga je jedan pratitelj. Prvo i osnovno, rekao je Pernar, pitanje je ima li dotična osoba plombe ili "mrtvace", odnosno zube s izvađenim živcima. Logično. Zubari su, više-manje, odgovorni za niz problema sa zdravljem, govorio je o tome prije otprilike dva tjedna Pernar i u Bujici, jer preokupacija su mu posljednjih godina baš doktori dentalne medicine. Ima li to ikakve veze s bivšom suprugom koja radi upravo kao stomatologinja u Dugoj Resi, ne možemo znati, ali vjerovat ćemo da ne.