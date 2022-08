Šest mjeseci rata: Jesmo li stvarno spremni platiti cijenu podrške Ukrajincima?

Iscurilo je već šest mjeseci od početka specijalne operacije za osvajanje Ukrajine u tri dana! Da, u pravu ste, fora se već odavna izlizala, ali još uvijek nije dosegnula vrhunac svojeg apsurda. Ovaj rat zapravo nije počeo 24. veljače 2022., on je samo središnji krvavi čin u ratu koji je Putin osobno pokrenuo još prije osam godina i ima sve predispozicije trajati još osam, s nadom da nećemo dočekati kataklizmički zadnji čin, nakon kojeg će se svemir pročistiti od samoubilačke vrste i prepustiti jednaku šansu žoharima. Naravno, teško je zamisliti da bi Putinove horde mogle u Ukrajini doživjeti totalni poraz, no čak i u trenutku dok one napreduju, ta pobjeda ima okus teškog poraza. Kijev se čini dalje no što je ikad bio, a čak niti i oni korigirani i racionalizirani ciljevi ruskog gospodara prstenova čine se iracionalni i vojno neostvarivi.