Selak Raspudić za Večernji najavila prvi potez u velikoj bitki s Milanovićem: 'Neću kalkulirati...'

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić od danas je i službeno prva izazivačica aktualnog predsjednika države Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima koji će se održati krajem ove godine. Iz svih dosadašnjih informacija i njenih izjava u proteklih nekoliko tjedana sve je upućivalo na ovu i ovakvu vijest. To se i očekivalo, ali sad je konačno došla i sama potvrda. Nasuprot Milanovića prva je stala jedna žena.

- Prelomila sam. Potvrđujem službeno svoju kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske. Novija hrvatska povijest ne pamti da je aktualni predsjednik ovako dugo čekao izazivača ili izazivačicu. U ovoj atmosferi kalkulacija, straha i neodlučnosti svih parlamentarnih stranaka oko isticanja kandidata ili kandidatkinje za predsjednika ili predsjednicu Republike Hrvatske, smatram da je moja politička obaveza pokazati građanima i građankama Republike Hrvatske da postoje ljudi koji imaju dovoljno hrabrosti i kapaciteta suprotstaviti se Zoranu Milanoviću, da postoje ljudi koji ne oklijevaju i koji su u stanju iskoračiti. I to u situaciji u kojoj, prema dostupnim istraživanjima, dvije trećine naših građana i građanki doista želi novu osobu na Pantovčaku. Predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga sigurno ne može biti osoba koja nema dovoljno odlučnosti i hrabrosti niti reći da će ući u samu utrku za Pantovčak. Građani i građanke od nas s pravom očekuju da preuzmemo odgovornost i da ih ne zavlačimo, da ne radimo petstotina istraživanja kako bismo pronašli onu osobu za koju bismo i sami znali da je imamo i za koju nam, da je imamo, sva ta istraživanja onda i ne bi trebala - kazala nam je Marija Selak Raspudić objavljujući tako i službeno da ulazi u utrku za predsjedničku poziciju na Pantovčaku, pri čemu se dotaknula i situacije da je u ovom trenutku, pored svih velikih političkih stranaka i njihovih političkih aduta, ona službeno jedina izazivačica koja otvoreno kreće u bitku koja vodi prema Pantovčaku.

- Hrvatska nije imala predsjednika s karakterom nego je često imala karakter s predsjednikom koji je upravljao političkim procesima u zemlji. U kriznim vremenima, a sadašnje vrijeme to jest, država na čelu treba predsjednicu koja će biti razborita i odgovorna, koja neće kalkulirati ili sjediti na dvije stolice, koja će se voditi interesom domovine, a ne stranačkom ili vlastitom dobrobiti. U konačnici, država treba predsjednicu koja će krize rješavati, a ne ih stvarati svojim djelovanjem ili nedjelovanjem. Stvaranje i obrana neovisne Hrvatske veliko je postignuće generacije naših roditelja, a na našoj je generaciji da odigramo drugo poluvrijeme i stvorimo bolju, pravedniju i radosniju Hrvatsku koja će opravdati sve žrtve koje su za nju podnijete. Upravo tom cilju sam posvećena i za njega sam se spremna boriti - već sad Marija Selak Raspudić vrlo je jasno definirala na čemu će temeljiti svoju kandidaturu, kako ona vidi cilj prema kojem je krenula i kako do tog cilja misli kročiti.

No kako je u nedavnom intervjuu, koji je dala upravo za Večernji list, kazala da će njena kandidatura za predsjednicu države u velikoj mjeri ovisiti o tome hoće li moći naći i osigurati potrebnu i dovoljnu logistiku za takav jedan složen pothvat, pri čemu se spomenula i mogućnost osnivanja nove političke stranke, koju bi nakon rastanka s Mostom osnovala skupa s Ninom Raspudićem, pitali smo je - znači li ova njena objava o ulasku u predsjedničku utrku da je logistika osigurana i da je na pomolu i osnivanje političke stranke.

- Trenutačno se kandidiram za predsjednicu Republike Hrvatske. I to ne podrazumijeva osnivanje političke stranke jer nije riječ o parlamentarnim izborima. Moji napori usmjereni prema tome da se stvori šira politička platforma koja će se dugoročno boriti za bolju Hrvatsku nastavljaju se i javnost će o njima biti pravovremeno obaviještena. Što se tiče logistike, ono minimalno koliko mi treba, imat ću osigurano. Ali mislim da je i od toga mnogo važnije biti autentičan, ponuditi kvalitetan sadržaj i imati srce koje, za razliku od cijele političke scene, ne oklijeva nego ulazi u borbu za bolju Hrvatsku - uzvratila je Marija Selak Raspudić koju su građani i građanke u proteklom sazivu Sabora, koji joj je bio prvi, imali prilike upoznati kao vrlo angažiranu, iznimno srčanu i elokventnu te posebno marljivu i radišnu saborsku zastupnicu.

Na kraju nas je još zanimalo očekuje li s nestrpljenjem i napetošću pojavu i ostalih izazivača i izazivačica.

- Smatram da su svi oni koji nisu sami prekinuli ovu atmosferu kalkulacije i straha zakasnili sa svojim kandidaturama jer je već i iz same te činjenice vidljivo da nemaju onu ključnu osobinu koju svaki državnik ili državnica moraju imati, a to je sposobnost donošenja odluka i prepoznavanja pravog političkog trenutka. To je nedostatak senzibiliteta i odgovornosti prema građanima i građankama. Time razotkrivaju vlastitu slabost koja već startno samodiskvalificira buduće kandidate i kandidatkinje iz predsjedničke utrke - kazala je Marija Selak Raspudić.