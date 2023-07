Seizmolog Kuk o potresu: Bio je prilično jak. Maksimalne magnitude na tom području su nešto preko 6

Seizmološka služba Hrvatske izvijestila je da su zabilježili prilično jak potres s epicentrom 7 km sjever-sjeveroistočno od Klane na granici Hrvatske i Slovenije. Magnituda potresa iznosila je 4.2 prema Richteru. Podrhtavanje je prilično uznemirilo građane Slovenije i Hrvatske. Šire riječko područje uz šire zagrebačko, nakon južnog priobalja seizmički je najaktivnije područje u Hrvatskoj, kazao je za Večernji list seizmolog Krešimir Kuk.

"Ovaj potres je bio prilično jak po definiciji. Smatra se prilično jakim potresom", kazao je Kuk.

Upravo na ovom području bilo je jakih potresa kroz povijest. "Na širem riječkom području, najjači je bio Vinodolski iz 1916., magnitude 5.8, zatim potres kod Bakra 1750. od 5.7 , kod Omišlja 1838., potom Klana 1870. intenziteta 8 stupnjeva. Magnituda je uvedena kada su instrumenti došli, a to je bio početak 20. stoljeća. Do tada su se potresi ocjenjivali prema učincima, pa se govori o intenzitetu. To su najjači potresi koji su povijesni na tom širem području", kazao je Kuk.

"Neke procjene seizmotektonske i seizmološke je da su neke maksimalne magnitude na tom području nešto preko 6. Govorimo o maksimalno mogućoj magnitudi, a procjenjuje se prema seizmotektonskim karakteristikama", objasnio je Kuk. Ista takva procjena i za zagrebačko područje.

"Riječ je o čitavoj zoni rasjeda, od Slovenije. Od Ilirske Bistrice, pa preko Rijeke do Senja. To su poznati rasjedi, zone rasjeda koje se pružaju u tom smjeru i one su sposobne proizvesti potrese", napomenuo je naš seizmolog.

Dodao je da ne mora značiti da će biti još podrhtavanja. "Imali smo jutros oko 2 sata, jedan potres, magnitude 2, gotovo na istom mjestu, kilometar južnije", kazao je Kuk.

Dodao je da nije neka jača aktivnost zabilježena sada na tom području, ali ponovio je da potrese ne možemo predviđati.

