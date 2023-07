Jak potres u Sloveniji, osjetio se na riječkom području: 'Bio je jak, dugo je trajalo'

Slovenska seizmološka služba izvijestila je kako je potres bio magnitude 3,9 po Richteru. Seizmološka služba Republike Hrvatske izvijestila je da su zabilježili prilično jak potres s epicentrom 7 km sjever-sjeveroistočno od Klane na granici Hrvatske i Slovenije. Magnituda potresa iznosila je 4.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V-VI stupnja EMS ljestvice.

EMSC je javio da je potres pogodio Sloveniju u 19,34 sati. Magnituda je EMSC-u bila 4.0 po Richteru. Epicentar je bio 22 kilometara od Rijeke i 15 kilometara od Ilirske Bistrice.

Iako je EMSC prvo pokazivao da je potres bio u Hrvatskoj, vrlo brzo su promijenili da je bio u Sloveniji.

